Сугробы под надзором: в Петербурге усилили контроль за уборкой снега

Опубликовано: 29 декабря 2025 22:00
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В городе усиленно наблюдают за дворами и территориями у станций метро.

В Санкт-Петербурге усилен контроль за очисткой снега во дворах и на прилегающих к метро территориях, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Объявлено о дополнительных мерах надзора в связи с понижением температуры, что не позволит снегу растаять в праздничные дни.

Власти районов совместно с городским транспортным комитетом обязаны внимательно следить за порядком на своих участках.

С 5 января Государственная административно-техническая инспекция поставила перед ответственными исполнителями задачу своевременно убирать снег с пешеходных маршрутов, входов в жилые дома, мест сбора отходов, внутридворовых проездов, а также территорий, прилегающих к станциям метро.

Специалисты ведомства проведут выборочные проверки предоставленных отчетов о проведённой работе.

Контроль затронет более 1900 кварталов, 105 зон возле метро, а также участки перехватывающих стоянок. Эти меры призваны поддерживать порядок и безопасность в период новогодних праздников.

Ранее отмечалось, что праздничные дни в городе пройдут под снегом.

Юлия Аликова
