Сугробы под надзором: в Петербурге усилили контроль за уборкой снега

В Санкт-Петербурге усилен контроль за очисткой снега во дворах и на прилегающих к метро территориях, сообщает пресс-служба ГАТИ.
Объявлено о дополнительных мерах надзора в связи с понижением температуры, что не позволит снегу растаять в праздничные дни.
Власти районов совместно с городским транспортным комитетом обязаны внимательно следить за порядком на своих участках.
С 5 января Государственная административно-техническая инспекция поставила перед ответственными исполнителями задачу своевременно убирать снег с пешеходных маршрутов, входов в жилые дома, мест сбора отходов, внутридворовых проездов, а также территорий, прилегающих к станциям метро.
Специалисты ведомства проведут выборочные проверки предоставленных отчетов о проведённой работе.
Контроль затронет более 1900 кварталов, 105 зон возле метро, а также участки перехватывающих стоянок. Эти меры призваны поддерживать порядок и безопасность в период новогодних праздников.
Ранее отмечалось, что праздничные дни в городе пройдут под снегом.
