Почему в Ленинграде селедку укрывали одеялом, а не шубой?

Селедка под шубой — это не просто салат, это кулинарный артефакт, без которого невозможно представить новогодний стол в России.

И хотя происхождение этой рыбы в праздничном блюде кажется очевидным, история ее появления окутана интригующими легендами, а сам салат превратился в гастрономический манифест, отражающий социальные и политические слои эпох.

Путь рыбы: от горького улова до царской монополии

Прежде чем говорить о «шубе», необходимо понять, откуда в русской культуре взялась сельдь. Долгое время этот продукт не пользовался уважением:

“Ее ели монахи и бедняки: рыба была резкой, горьковатой и не слишком приятной на вкус”.

Переломным моментом стало технологическое новшество — голландские рыбаки научились удалять жабры перед засолкой, устраняя основную горечь.

С XVIII века сельдь массово приходит в Россию, во многом благодаря Петру I, интегрировавшему ее в новую, “европейскую” гастрономию. Сложилось сочетание:

“селедка, черный хлеб и водка — простое, суровое и удивительно устойчивое”.

Государство быстро оценило практичность рыбы. В 1766 году императрица Елизавета Петровна издала указ, предписывающий солить сельдь “по-голландски”, фактически закрепив монополию на торговлю.

К моменту появления салата сельдь была уже не экзотикой, а “общим культурным знаменателем, понятным всем”.

Слои как художественный прием: порядок вместо хаоса

Новаторство «селедки под шубой» кроется не в ингредиентах, которые и до этого сочетались с рыбой в винегретах и холодных закусках, а в принципе подачи.

В отличие от смешанных салатов, в «шубе» всё принципиально раздельно. Овощи и рыба уложены слоями, но не смешаны.

“Это не про хаос, а про порядок, не про импровизацию, а про выверенную композицию и сочетание вкусов”.

Слои стали “решающим художественным приемом”, благодаря которому салат приобрел сходство с разрезом земли — культурным, социальным или же сезонным.

Революционная легенда: плакат на тарелке

Существует несколько версий происхождения самого салата, каждая из которых отражает дух своего времени.

Самая известная легенда переносит события в революционную Москву 1918 года, приписывая авторство купцу Анастасу Богомилову, который якобы создал “кулинарный манифест новой эпохи”.

Композиция салата читалась как идеологический плакат: сельдь — еда рабочего класса, крестьянские овощи (картофель, морковь) и яркая, ало-красная свекла — “как пролетарское знамя”.

Даже связующий компонент — майонез — считался “буржуазным”, но необходимым. Говорилось, что сытная закуска помогала посетителям дольше не пьянеть, выполняя социальную миссию.

Название «Шуба» якобы скрывало аббревиатуру:

“Шовинизму и Упадку — Бой и Анафема”.

Придворный скандал: форель и горностай

Другая, более ранняя версия, уводит события в 1883 год, в царские залы. Согласно этой легенде, повар на торжественном обеде в честь коронации Александра III рискнул подать “коронационную гатчинскую форель под шубой”.

Блюдо было выложено форелью, накрыто овощами и полито соусом провансаль. Название и внешний вид — свекла и соус, напоминающие горностаевую отделку платья императрицы Марии Федоровны — показались слишком двусмысленными.

Блюдо сочли скандальным, и вместо форели в нем появилась более безопасная сельдь.

Народное признание: «Сельдь под снегом»

Наиболее правдоподобной историки считают советскую версию. В кулинарных книгах 1960–1970-х годов “шуба” начинает регулярно упоминаться, став следствием добавления майонеза в традиционный рыбный винегрет.

Поначалу салат предлагался как “сельдь под снежной шубкой” — верх из тертого белка имитировал снег. Со временем снег растаял, уступив место свекле, а название упростилось до привычного.

Примечательно, что в Ленинграде блюдо имело и другое название — “селедка под одеялом”.

Несмотря на смену идеологий и кулинарных трендов, многослойный феномен остается.

“Называют ее и в кольцах, и в роллах, но дома по-прежнему выкладывают слоями”.

