История одного фото: что делала Мирей Матье в Ленинграде

Лето 1967 года стало для Советского Союза временем культурного обмена, моментом, когда “закрытое советское общество начало открываться западному искусству и культуре”.

Одним из символов этого открытия стала юная французская звезда — Мирей Матье.

Ее визит в СССР, включавший Москву, Ленинград и Казань, был насыщен событиями, но одно из них навсегда запечатлено на фотографии: певица позирует у легендарного крейсера «Аврора».

Книга об Октябре: французский взгляд на революцию

В руках Мирей Матье на снимке находится экземпляр книги, название которой отсылает к самой сути советского триумфа. Книга носит имя «Quand fera-t-il jour, camarade?» — «Когда рассвет, товарищ?».

Это не просто сувенир — это было первое издание, детально рассказывающее французской аудитории о событиях октября 1917 года в России, напечатанное ограниченным тиражом.

Автором текста является журналист Жан-Поль Оливье, который работал с советскими архивами.

Рождение революционной мелодии в “Астории”

История песни, ставшей саундтреком к этому визиту, не менее захватывающая. Друг Оливье, Гастон Бонер, вдохновившись прочитанным, написал стихи с одноименным названием.

Предложение положить эти слова на музыку поступило дирижеру оркестра мюзик-холла «Олимпия» Полю Мориа, когда тот уже находился на гастролях в Советском Союзе.

“Мелодия песни родилась в перерывах между концертами: на прогулках по улицам Ленинграда и за пианино в банкетном зале гостиницы «Астория»”.

Премьера композиции в исполнении Мирей Матье, посвященной Великой Октябрьской Социалистической Революции, состоялась в историческом месте — на борту самого крейсера «Аврора».

“Юношеский голос певицы, тревожный в начале и ликующий потом, звучит словно голос подростка на баррикадах”.

Совместное исполнение: слияние культур

Песня Поля Мориа прочно вошла в репертуар Мирей Матье. Ее исполнение в Ленинграде было уникальным: она пела в сопровождении Дважды Краснознаменного Ансамбля Песни и Пляски Советской Армии им. А.В. Александрова.

Примечательно, что этот ансамбль, трагически пострадавший позднее при авиакатастрофе, стал частью исторического момента.

Лирика песни предельно ясна в своем революционном пафосе, отражая надежды того времени:

“Когда же наступит рассвет, товарищ? Я постоянно слышу этот вопрос, который они задавали себе, товарищи в то время как старый крейсер стоял на рейде, стреляя изо всех пушек во имя лучшего”.

Пятнадцать концертов в честь юбилея

Визит французских артистов был приурочен к 50-летию Октябрьской революции. В Ленинграде артисты дали пятнадцать концертов на Зимнем стадионе с 2 по 13 июня, иногда выступая дважды в день.

На первом же концерте в честь юбилея на сцену внесли огромный торт с пятьюдесятью свечами — исключительная честь для иностранной исполнительницы.

Фотография у «Авроры» — это не просто снимок, это кадр из телефильма «Встречи с Мирей Матье», снятого специально для советского телевидения.

На нем видно, как певица работает над материалом, чтобы исполнить ту самую песню, записанную эксклюзивно для советских зрителей.

Мирей Матье, ставшая впоследствии “послом французской песни” с тиражом пластинок более ста миллионов, в тот момент символизировала культурный мост, протянутый из Парижа в Ленинград.

