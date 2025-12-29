Министр культуры предложила наклеивать ярлыки на творения искусственного разума: поможет ли это раскрыть тайных авторов?

Министр культуры Ольга Любимова в недавнем интервью «Известиям» отметила, что вопрос маркировки произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта, заслуживает особого внимания.

Она уточнила, что инициативу по введению соответствующих обозначений считает разумной, так как таким образом зритель будет чётко осознавать природу увиденного контента. По её словам, это также необходимо для соблюдения прав авторов.

Любимова подчеркнула, что к внедрению новых технологий в искусстве следует относиться крайне внимательно. Она добавила, что артисты не всегда готовы позволить использование искусственного интеллекта для создания своих цифровых двойников.

При этом в профессиональном сообществе продолжаются дискуссии о границах этики в подобных вопросах.

Министр отметила, что человечество только начинает осваивать новый вид творчества, сопряжённый с цифровыми инструментами. Любимова поделилась своими размышлениями:

«Лед скользкий, вопросов будет еще миллион: что такое цифровая копия шедевра, имеет ли она ценность, можно ли обладать виртуальным Айвазовским? Очень много этических дилемм»,

— сказала она.

Говоря об истории появления цифровых технологий в сфере искусств, Любимова напомнила, что их массовое распространение началось во время мер по борьбе с коронавирусом.

Многие представители профессии ранее относились к переходу в цифровую среду скептически. Однако современные технические возможности помогли сделать театральные и иные проекты более доступными для широкой аудитории.

Министр поделилась наблюдением, что ситуация с пандемией изменила отношение деятелей культуры к онлайн-платформам. Она рассказала, что раньше многие приводили слова Товстоногова о том, что на видео у зрителя исчезает эффект присутствия, словно он оказался на последнем ряду.

Однако, как заметила Любимова, в распоряжении современных творческих коллективов теперь находятся стедикамы, десятки камер и компактные устройства для съёмки, что делает показ гораздо ярче и интереснее.

В результате публика в удалённых городах страны может следить за выступлениями прославленных актёров и видеть их эмоции в онлайн-режиме.

Глава министерства отметила, что современное оборудование позволяет аудитории по всей России наблюдать за игрой Сергея Маковецкого или других артистов, находясь за тысячи километров от сцены.

В скором времени в ведущих музеях страны готовятся масштабные события. В частности, в 2026 году Эрмитаж планирует открыть свыше тридцати выставок; одной из первых станет экспозиция «Екатерина I», положившая начало новому циклу, посвящённому правителям Российской империи.

