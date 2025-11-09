Городовой / Город / Куда сбежать, если на Сестрорецком болоте стало слишком людно
Куда сбежать, если на Сестрорецком болоте стало слишком людно

Опубликовано: 9 ноября 2025 13:15
Экотропа
Городовой ру

Есть маршрут неподалёку от города, где по-прежнему тихо и просторно.

Петербург — это не только музеи и набережные, но и десятки мест, где можно раствориться в зелени. У горожан появилась новая традиция — выезжать за город, чтобы пройтись по экотропе. Это возможность сменить камень на мох, улицы — на тропинки, и просто побыть в тишине.

Одна из популярнейших экотроп Сестрорецкое болото стала уж чересчур популярной. Между тем, у города есть не менее интересная альтернатива — экологическая тропа "Малиновая гора" недалеко от Токсово.

Маршрут, где тихо

Тропа начинается у озера Людное и проходит по еловому лесу с элементами камового рельефа — холмами и ложбинами, оставшимися от последнего оледенения.

Длина маршрута — около двух километров, поэтому он подходит даже для неспешной прогулки. Покрытие — обычная лесная грунтовка без сложных участков. Летом здесь удобно идти пешком, а зимой — надевать лыжи.

Вокруг можно увидеть разные типы северных лесов — ельники черничные, кисличные, папоротниковые. Попадаются открытые участки, где хорошо просматриваются холмы, и небольшие болота, особенно красивые в июле, когда цветёт пушица.

Как добраться

Добраться до начала маршрута можно электричкой с Финляндского вокзала до станции Токсово, затем пешком около двух километров до озера Людное.
Тем, кто едет на машине, проще всего держаться дороги вдоль Кавголовского озера.

"Малиновая гора" — место без суеты, настилов и туристических очередей. Здесь только лес, чистый воздух и тишина, которую редко услышишь вблизи города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
