«Маникюр тяготеет к минимализму»: январские тренды, которые освежают образ
«Маникюр тяготеет к минимализму»: январские тренды, которые освежают образ

Опубликовано: 2 января 2026 16:00
маникюр
«Маникюр тяготеет к минимализму»: январские тренды, которые освежают образ
globallookpress/Natalya Loginova

«Мыльные ногти» и стальной глянец: главные тренды января.

После бурной череды новогодних праздников, когда ногти блистали глиттером и яркими красками, январь диктует новые правила игры.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала порталу «Городовой», что в первом месяце нового года на первый план выходят минимализм, чистота и технологичные решения.

«Январь: Свежая ясность» — именно так можно охарактеризовать доминирующие тренды.

Минимализм после праздников: «Soap nails» и прозрачность — главный тренд января

Дарья Правич
Дарья Правич Стилист
«После бурных праздников маникюр тяготеет к минимализму, чистоте и технологичным решениям», — отмечает Дарья Правич.

В цветовой палитре января царствуют холодные и свежие оттенки.

«На первый план выходят холодные и свежие оттенки: лавандово-молочный, ледяной мятный, нюдовые оттенки, прозрачно-розовый и серый стальной».

Главным хитом этого сезона становятся «мыльные ногти» (soap nails). Этот дизайн имитирует «эффект влажного, переливающегося блеска на прозрачной или полупрозрачной основе».

Не менее популярны хром и зеркальный глянец, которые придают образу «футуристичный look».

«Дизайн максимально простой — часто это безупречный однотон или легкий градиент», — поясняет стилист.

Мягкий миндаль, квадрат или овал: Форма ногтей, которая дополнит любой зимний образ

В дополнение к этим трендам, Дарья Правич дает общий совет по выбору формы ногтей:

«Для полного соответствия трендам выбирайте ухоженные ногти элегантной формы — мягкий миндаль, мягкий квадрат или овал».

Такая форма, по ее мнению, «будет выглядеть современно и стильно в любой из зимних месяцев».

Таким образом, январь предлагает освежить образ с помощью чистых линий, холодных оттенков и эффектных, но лаконичных дизайнов, подчеркивая естественную красоту и ухоженность.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
