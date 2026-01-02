«Маникюр тяготеет к минимализму»: январские тренды, которые освежают образ

После бурной череды новогодних праздников, когда ногти блистали глиттером и яркими красками, январь диктует новые правила игры.
Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала порталу «Городовой», что в первом месяце нового года на первый план выходят минимализм, чистота и технологичные решения.
«Январь: Свежая ясность» — именно так можно охарактеризовать доминирующие тренды.
Минимализм после праздников: «Soap nails» и прозрачность — главный тренд января
В цветовой палитре января царствуют холодные и свежие оттенки.
«На первый план выходят холодные и свежие оттенки: лавандово-молочный, ледяной мятный, нюдовые оттенки, прозрачно-розовый и серый стальной».
Главным хитом этого сезона становятся «мыльные ногти» (soap nails). Этот дизайн имитирует «эффект влажного, переливающегося блеска на прозрачной или полупрозрачной основе».
Не менее популярны хром и зеркальный глянец, которые придают образу «футуристичный look».
«Дизайн максимально простой — часто это безупречный однотон или легкий градиент», — поясняет стилист.
Мягкий миндаль, квадрат или овал: Форма ногтей, которая дополнит любой зимний образ
В дополнение к этим трендам, Дарья Правич дает общий совет по выбору формы ногтей:
«Для полного соответствия трендам выбирайте ухоженные ногти элегантной формы — мягкий миндаль, мягкий квадрат или овал».
Такая форма, по ее мнению, «будет выглядеть современно и стильно в любой из зимних месяцев».
Таким образом, январь предлагает освежить образ с помощью чистых линий, холодных оттенков и эффектных, но лаконичных дизайнов, подчеркивая естественную красоту и ухоженность.