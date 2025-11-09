Ноябрьский сюрприз в почтовом ящике: петербуржцам придут квитанции ЖКХ в обновлённом виде

С первого ноября жители Санкт-Петербурга получат изменённые формы квитанций за коммунальные услуги. Пресс-служба городского Единого информационно-расчётного центра пояснила, что в обновлённом варианте убрали элементы, которые ранее могли мешать чтению. По мнению ЕИРЦ, основной целью стало сделать важную информацию более заметной и легкодоступной.
Изменения коснулись структуры документа: сначала указываются такие данные, как сумма к оплате, адрес, номер лицевого счёта, сведения о жилом помещении и доме. Быстрая и бесплатная оплата по-прежнему возможна с помощью QR-кода, который размещён в правом верхнем углу. После основной информации сообщается справочная часть, далее — детальный разбор начислений и расчетов по текущему периоду.
В заключительной части квитанции содержится общий перечень всех организаций, предоставляющих услуги. Благодаря обновлению, документ стал более понятным и удобным для пользователей.