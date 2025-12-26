Городовой / Город / Главную елку Дворцовой держат на «поводке»: 100‑метровые тросы и фундамент весом 34 тонны спасут символ Нового года от ветра
Главную елку Дворцовой держат на «поводке»: 100‑метровые тросы и фундамент весом 34 тонны спасут символ Нового года от ветра

Опубликовано: 26 декабря 2025 20:00
Главную елку Дворцовой держат на «поводке»: 100‑метровые тросы и фундамент весом 34 тонны спасут символ Нового года от ветра
Главную елку Дворцовой держат на «поводке»: 100‑метровые тросы и фундамент весом 34 тонны спасут символ Нового года от ветра
Global Look Press / Zamir Usmanov

Организаторы приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности главной новогодней ели на Дворцовой площади в связи с ожидаемым усилением ветра в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге ухудшаются погодные условия. Из-за усиливающегося ветра были приняты меры для обеспечения безопасности новогодней ели, установленной на Дворцовой площади. Рабочие оснастили дерево дополнительной страховочной системой.

Тросы протяжённостью около 100 метров закрепили к грузовому автомобилю. Как сообщил заместитель губернатора города Борис Пиотровский, благодаря этой мере верхушка дерева не раскачивается даже при сильных порывах ветра.

Дополнительно елка зафиксирована с помощью фундамента весом 34 тонны и специальных креплений, которые были установлены еще при монтаже.

