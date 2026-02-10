Национальная еврейская закуска из свеклы

Цвикли представляет собой пастообразную закуску на основе свеклы с добавлением корня хрена. Несмотря на распространенное мнение о ее происхождении в период Киевской Руси, исторические данные указывают на иное. Первые упоминания об использовании блюд из свеклы в северо-восточной Европе зафиксированы в итальянских и немецких хрониках середины XVI века.

Ингредиенты:

* свекла — 500 г;

* хрен — 50 г;

* сок лимонный — 2 столовые ложки;

* петрушка — по вкусу;

* тмин — 1/4 чайной ложки;

* соль — по вкусу;

* перец черный — по вкусу;

* сахар — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:

1. Отварите свеклу до готовности на умеренном огне. После остывания очистите ее и натрите на мелкой терке.

2. Добавьте к свекле натертый хрен, лимонный сок, сахар, соль, тмин и измельченную зелень. Тщательно перемешайте все компоненты.

