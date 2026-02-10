Городовой / Полезное / Еврейская намазка "Цвикли": настоящий шедевр из простых ингредиентов – гости вылижут тарелки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какой самый большой каток в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Санкт-Петербург чтит Пушкина: дуэли, стихи и симфонии Город
Как узнать баланс на транспондере ЗСД Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Метро Петербурга: как обуховские гиганты работают для новых станций Город
Эти 4 сорта томатов-«обманщиков» – в черный список, и вот почему: неудачный личный опыт Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Еврейская намазка "Цвикли": настоящий шедевр из простых ингредиентов – гости вылижут тарелки

Опубликовано: 10 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Еврейская намазка "Цвикли": настоящий шедевр из простых ингредиентов – гости вылижут тарелки
Еврейская намазка "Цвикли": настоящий шедевр из простых ингредиентов – гости вылижут тарелки
Городовой ру
Национальная еврейская закуска из свеклы

Цвикли представляет собой пастообразную закуску на основе свеклы с добавлением корня хрена. Несмотря на распространенное мнение о ее происхождении в период Киевской Руси, исторические данные указывают на иное. Первые упоминания об использовании блюд из свеклы в северо-восточной Европе зафиксированы в итальянских и немецких хрониках середины XVI века.

Ингредиенты:
* свекла — 500 г;
* хрен — 50 г;
* сок лимонный — 2 столовые ложки;
* петрушка — по вкусу;
* тмин — 1/4 чайной ложки;
* соль — по вкусу;
* перец черный — по вкусу;
* сахар — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:
1. Отварите свеклу до готовности на умеренном огне. После остывания очистите ее и натрите на мелкой терке.
2. Добавьте к свекле натертый хрен, лимонный сок, сахар, соль, тмин и измельченную зелень. Тщательно перемешайте все компоненты.

Ранее мы рассказали, как приготовить маффины на скорую руку.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью