Молочка, пельмени, мандарины под прицелом: пробы в магазинах Петербурга защитят горожан от «токсичных» продуктов

Для защиты жителей Петербурга от низкокачественных продуктов «Центр содействия развитию потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения городского резерва материальных ресурсов» организует проверки в магазинах с отбором проб.
Санкт-Петербургское ГБУ «ЦСРПР» объявило на портале госзакупок конкурс на услуги по сбору образцов пищевых товаров в торговых точках города.
Пробы отправят в лабораторию для анализа на качество и безопасность. Начальная цена контракта — 1 млн рублей, итоги подведут 18 февраля.
Цели и условия отбора
Закупка направлена на сбор проб от разных производителей для лабораторных тестов, чтобы оценить качество и безопасность продуктов, продаваемых в магазинах Петербурга, и предоставить информацию потребителям для защиты их прав.
Подрядчик вместе с сотрудником «ЦСРПР» будет отбирать образцы в будни с 9:00 до 17:00 по заявкам.
Отобранные пробы опечатают и уложат в термосумки-холодильники. Подрядчик на своем транспорте с представителем «ЦСРПР» доставит их в лабораторию «Петербург-Экспертиза».
Исследуемые продукты
В лаборатории проверят 28 видов товаров: 5 видов молочной продукции, яйца, 2 вида сливочного масла, 1 вид растительного, мед, пельмени, колбасу, консервы и мандарины. Конкретные места отбора в документах не указаны.
Услуги предоставят с момента подписания договора до 1 декабря 2026 года. Оплату «ЦСРПР» осуществит из субсидии на государственное задание.