Какой самый большой каток в Санкт-Петербурге?

Самый большой каток в Санкт-Петербурге — это «Каток у Флагштока» на Крестовском острове.

Самый большой каток в Санкт-Петербурге — это «Каток у Флагштока», расположенный на Крестовском острове на берегу Финского залива. Его площадь составляет 28 000 м², что делает его не только крупнейшим в городе, но и включённым в Книгу рекордов России как самый большой каток с искусственным покрытием в мире.

В чем особенности катка?

Каток находится в общественном пространстве «Флагшток» по адресу Южная дорога, 28. Со льда открываются панорамные виды на стадион «Газпром Арена», небоскрёб «Лахта Центр», вантовый мост и сам флагшток — отсюда и название. Ледовая площадка имеет необычную форму: две широкие площадки соединены узкими дорожками, которые огибают берег залива.

Что есть на территории катка?

Инфраструктура катка продумана по максимуму для удобства отдыхающих. На территории есть:

тёплые раздевалки с автоматическими камерами хранения;

обогреваемые туалеты;

фудтраки и кафе с горячими напитками;

тёплые беседки прямо на льду, где можно отдохнуть, не снимая коньки;

прокат фигурных и хоккейных коньков (размеры с 23 по 48), защитной амуниции;

услуга заточки коньков.

Как работает каток?

Каток открыт со вторника по четверг и в воскресенье с 09:00 до 22:00, в пятницу и субботу — с 09:00 до 00:00. Понедельник — выходной. Сеансы длятся 1,5 часа, между ними — перерывы для заливки льда.

Со вторника по пятницу с 09:30 до 11:30 и по выходным в это же время доступны бесплатные сеансы. На них нужно заранее оформлять билеты.

Как добраться до катка?

До катка удобно добираться на метро — вход находится напротив станции «Зенит». Также можно доехать на автомобиле — рядом есть бесплатная городская парковка.

