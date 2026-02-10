На какой ветке метро Санкт-Петербурга находится Колпино?

Колпино не имеет прямой связи с метро Санкт-Петербурга.

Колпино не имеет прямой связи с метро Санкт-Петербурга. Город расположен в Колпинском районе и не входит в зону обслуживания метрополитена. Ближайшая к нему станция метро — «Рыбацкое», которая находится в Невском районе Санкт-Петербурга, примерно в 15–20 км от центра Колпино.

Ещё одна станция метро, которая находится относительно недалеко от Колпино, — «Шушары». Расстояние между ней и Колпино составляет около 15 км. От станции метро «Шушары» до Колпино также можно доехать на автобусе (например, по маршруту 330) или на автомобиле.

Планы развития метро в районе Колпино

Согласно Генеральному плану Санкт-Петербурга, развитие метрополитена в Колпино не предусмотрено. Транспортное обслуживание этой территории в перспективе планируется обеспечивать за счёт трамвайных линий и наземного городского пассажирского транспорта.

