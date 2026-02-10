Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки

Какие сладкие сорта томатов покажут высокую урожайность

Среди садоводов особую ценность представляют биф-томаты. Такие плоды обычно вырастают крупными, мясистыми, что делает их идеальными для свежего употребления. Канал «Антонов сад – дача и огород» назвал два сорта, которые порадуют не только вкусом, но и урожайностью.

«Дикси Золотой гигант»

Сорт был выведен в США, но обрел популярность во всем мире благодаря вкусовым качествам. Плоды обладают сладким вкусом, в них полностью отсутствует кислота. Томаты имеют насыщенный желтый цвет, плоскоокруглую форму с ребрами у плодоножки. Их масса может достигать 500-800 г при правильном уходе.

Сорт относится к высокорослым, поэтому предпочтительно размещать растения в теплице. Требует удаления пасынков, подвязки и своевременного полива. С одного куста можно получить до 10 кг томатов. Мякоть является мясистой, имеет небольшое количество семян. Плоды этого сорта созданы для салатов, они не подходят для консервации.

«Паскаль де Пикарди»

Сорт был выведен французскими селекционерами. Он получил популярность благодаря вкусу и внешнему виду плодов. На кистях формируется по 5-7 томатов массой до 200 г. Плоды имеют форму сливы, окрашены в красно-оранжевый цвет с темной «шапочкой».

Вкус томатов этого сорта отличается невероятной сладостью, наличием фруктовых ноток. Из-за этого урожай лучше всего использовать для свежего употребления. Мякоть томатов очень сочная и упругая. Не стоит тратить настолько вкусные и красивые плоды для консервации.

Высота кустов достигает 190 см, поэтому их следует выращивать исключительно в тепличных условиях. Сорт не является капризным, но для хорошей урожайности потребуются поливы и подкормки. При благоприятных условиях один куст дает 6-7 кг плодов. Устойчив к грибкам и вирусным заболеваниям, не боится перепадов температур.

