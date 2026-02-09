Не томат, а сочный стейк: мясистый и вкусный, каждый помидор по 600 г – шпарит урожаем как угорелый даже в холодное лето

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт томатов, который активно плодоносит даже в регионах с суровым климатом. Помидоры вырастают крупными, мясистыми и вкусными, весом до 600 граммов.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о среднераннем сорте томатов "Сибирский бройлер". Кусты вырастают в высоту до 80-120 сантиметров, в зависимости от условий выращивания. Отлично себя чувствуют и плодоносят как в теплице, так и на открытой грядке. Не боятся ни перепадов температур, ни холодов. Сажать томаты лучше по схеме 50х50 сантиметров.

Кусты нуждаются в пасынковании, их лучше вести в 1 стебель. Подвязка обязательна, ведь томаты увесистые. Сорт славится удивительной устойчивостью к грибковым заболеваниям.

Урожайность

Первые томаты начинают радовать уже через 100-105 дней после прорастания семян. Помидоры вырастают сердцевидной формы, малинового цвета, весом от 250 до 600 граммов. Мясистые и сочные, как стейк. Подходят как для летних салатов, так и для приготовления соусов и сока. С 1 куста можно собрать до 6 килограммов урожая.

Личный опыт дачников

Дачники оставили о сорте томата "Сибирский бройлер" много положительных отзывов:

"Плодов у томата очень много, и они очень красивые. Вкус традиционный помидорный". "От сорта "Сибирский бройлер" я в полном восторге. С 1 куста сняла 11 килограммов томатов". "Томаты малосемянные, с сахаристой мякотью и ярким классическим вкусом, с балансом сладости и кислинки". "Эти помидоры такие вкусные, что я не могла остановиться и во время первой дегустации съела сразу 3 штуки". "Благодаря раннеспелости эти помидоры не успевают поразиться фитофторой, что очень важно".

