Управляющий из Петербурга отсудил миллион за 25 лет без отпуска

Опубликовано: 9 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Фирма попыталась оспорить решение, однако не смогла, и размер компенсации увеличился.

Руководитель одного из петербургских магазинов получил свыше 1 миллиона рублей за неисползованные дни отпуска. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Мужчина начал работать охранником-контролёром в торговом зале в 1998 году, а со временем поднялся до позиции управляющего.

За четверть века он взял отпуск лишь однажды, поэтому при увольнении бухгалтерия насчитала 578 неиспользованных дней.

Компания предложила ему 60 тысяч рублей компенсации, но он отказался и подал в суд.

В процессе разбирательства работодатель показал фото сотрудника из соцсетей, утверждая, что тот выезжал за рубеж, однако никаких документов вроде графиков отпусков или приказов не предоставил.

Суд поддержал истца и обязал фирму выплатить 1 миллион рублей. После неудачной апелляции сумма выросла до 1,1 миллиона.

Юлия Аликова
Город
