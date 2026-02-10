По каким дням ходит поезд Волгоград — Санкт-Петербург?

Поезд 089Ж «Волгоград — Санкт-Петербург» в феврале ходит по чётным дням.

Поезд 089Ж «Волгоград — Санкт-Петербург» в феврале ходит по чётным дням. Начиная с 19 марта и до 4 апреля поезд переходит на новое расписание и курсирует ежедневно. Далее отправление из Волгограда — по особому расписанию, которое следует проверять на сайте РЖД.

Поезд отправляется со станции Волгоград-1 в 02:36 по местному времени, а прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 12:10. Время в пути составляет 1 день 9 часов 34 минуты.

По маршруту поезд делает около 30–38 остановок, среди которых Иловля, Арчеда, Себряково, Филоново, Поворино, Борисоглебск, Москва (Восточный вокзал), Тверь, Бологое и другие.

Сколько стоит билет на поезд из Волгограда в Питер?

Стоимость билетов на поезд 089Ж «Волгоград — Санкт‑Петербург» не фиксирована: она меняется в зависимости от множества факторов. Главное, что определяет цену, — динамическое ценообразование: чем выше спрос на направление, тем дороже билеты.

Самый бюджетный вариант — в плацкартном вагоне — от 5 000 рублей. Купе обойдётся минимум в 8 000 рублей.

На итоговую сумму влияет целый ряд обстоятельств. Во‑первых, дата поездки: в праздничные дни и выходные билеты традиционно дороже. Во‑вторых, день недели: например, рейсы в пятницу и воскресенье пользуются повышенным спросом, что отражается на стоимости.

Сезонность играет заметную роль. Пик цен приходится на летние месяцы — июнь, июль и август. Напротив, в декабре, октябре и ноябре билеты обычно дешевле.

