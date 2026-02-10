Городовой / Город / Метро Петербурга: как обуховские гиганты работают для новых станций
Метро Петербурга: как обуховские гиганты работают для новых станций

Опубликовано: 10 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Метростроители используют горнопроходческий комплекс «Вера», который был произведён на «Обуховском заводе».

Развитие петербургского метро входит в десятку главных приоритетов города. Кроме замены подвижного состава, в подземке возводятся новые станции.​

Губернатор Александр Беглов в еженедельном радиоэфире рассказал о ходе работ по строительству тоннелей Красносельско-Калининской линии.

Метростроевцы задействуют тоннелепроходческий комплекс «Вера», собранный в прошлом году на «Обуховском заводе» по поручению властей. Ранее петербургские специалисты отремонтировали двухпутный щит «Надежда».​

Этот щит уже успешно прошёл тоннель от «Беговой» до «Каменки» на Невско-Василеостровской линии. Сейчас те же мастера восстанавливают проходческий щит для наклонных ходов на новых станциях метро.

Это необходимо в условиях плотной застройки центра Петербурга, чтобы избежать просадок грунта и повреждений исторических зданий, подчеркнул Беглов.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
