Метро Петербурга: как обуховские гиганты работают для новых станций

Развитие петербургского метро входит в десятку главных приоритетов города. Кроме замены подвижного состава, в подземке возводятся новые станции.
Губернатор Александр Беглов в еженедельном радиоэфире рассказал о ходе работ по строительству тоннелей Красносельско-Калининской линии.
Метростроевцы задействуют тоннелепроходческий комплекс «Вера», собранный в прошлом году на «Обуховском заводе» по поручению властей. Ранее петербургские специалисты отремонтировали двухпутный щит «Надежда».
Этот щит уже успешно прошёл тоннель от «Беговой» до «Каменки» на Невско-Василеостровской линии. Сейчас те же мастера восстанавливают проходческий щит для наклонных ходов на новых станциях метро.
Это необходимо в условиях плотной застройки центра Петербурга, чтобы избежать просадок грунта и повреждений исторических зданий, подчеркнул Беглов.