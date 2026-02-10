Как узнать баланс на транспондере ЗСД Санкт-Петербурга?

Узнать баланс транспондера ЗСД в Санкт-Петербурге можно несколькими способами, и каждый из них имеет свои особенности.
Звонок в call-центр
Самый простой и быстрый способ — позвонить по номеру +7 (812) 380-00-30. Интеллектуальный робот автоматически сообщит баланс вашего счёта ещё до соединения с оператором. Важно: звонок необходимо совершить с телефона, который привязан к договору.
Личный кабинет на сайте ЗСД
Чтобы проверить баланс через личный кабинет, нужно зайти на официальный сайт ООО «Магистраль северной столицы», авторизоваться по логину и паролю, в разделе «Лицевой счёт» посмотреть актуальную информация о балансе.
Мобильное приложение «Ваш ЗСД 2.0»
Официальное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS. После установки и авторизации в нём можно посмотреть баланс, отследить историю поездок, настроить автоплатёж или подключить тарифные опции.
SMS-запрос
Чтобы узнать баланс через SMS, нужно отправить сообщение на номер 7522. В тексте сообщения укажите «zsd». Если на один договор оформлено несколько транспондеров, каждый раз необходимо указывать номер нужного устройства.
Важные нюансы
- Своевременное пополнение. Следите за балансом и пополняйте счёт заранее, чтобы избежать проблем на пунктах оплаты.
- Правильное крепление транспондера. Неправильное расположение устройства на лобовом стекле может привести к сбоям в работе.
- Защита от внешних воздействий. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может негативно сказаться на работе аккумулятора транспондера.