Как узнать баланс на транспондере ЗСД Санкт-Петербурга?
Опубликовано: 10 февраля 2026 12:40
Как узнать баланс на транспондере ЗСД Санкт-Петербурга?
Узнать баланс транспондера Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге можно несколькими способами, и каждый из них имеет свои особенности. 

Звонок в call-центр

Самый простой и быстрый способ — позвонить по номеру +7 (812) 380-00-30. Интеллектуальный робот автоматически сообщит баланс вашего счёта ещё до соединения с оператором. Важно: звонок необходимо совершить с телефона, который привязан к договору.

Личный кабинет на сайте ЗСД

Чтобы проверить баланс через личный кабинет, нужно зайти на официальный сайт ООО «Магистраль северной столицы», авторизоваться по логину и паролю, в разделе «Лицевой счёт» посмотреть актуальную информация о балансе.

Мобильное приложение «Ваш ЗСД 2.0»

Официальное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS. После установки и авторизации в нём можно посмотреть баланс, отследить историю поездок, настроить автоплатёж или подключить тарифные опции.

SMS-запрос

Чтобы узнать баланс через SMS, нужно отправить сообщение на номер 7522. В тексте сообщения укажите «zsd». Если на один договор оформлено несколько транспондеров, каждый раз необходимо указывать номер нужного устройства.

Важные нюансы

  • Своевременное пополнение. Следите за балансом и пополняйте счёт заранее, чтобы избежать проблем на пунктах оплаты.
  • Правильное крепление транспондера. Неправильное расположение устройства на лобовом стекле может привести к сбоям в работе.
  • Защита от внешних воздействий. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может негативно сказаться на работе аккумулятора транспондера.
