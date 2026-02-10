Как узнать баланс на транспондере ЗСД Санкт-Петербурга?

Узнать баланс транспондера Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге можно несколькими способами, и каждый из них имеет свои особенности.

Звонок в call-центр

Самый простой и быстрый способ — позвонить по номеру +7 (812) 380-00-30. Интеллектуальный робот автоматически сообщит баланс вашего счёта ещё до соединения с оператором. Важно: звонок необходимо совершить с телефона, который привязан к договору.

Личный кабинет на сайте ЗСД

Чтобы проверить баланс через личный кабинет, нужно зайти на официальный сайт ООО «Магистраль северной столицы», авторизоваться по логину и паролю, в разделе «Лицевой счёт» посмотреть актуальную информация о балансе.

Мобильное приложение «Ваш ЗСД 2.0»

Официальное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS. После установки и авторизации в нём можно посмотреть баланс, отследить историю поездок, настроить автоплатёж или подключить тарифные опции.

SMS-запрос

Чтобы узнать баланс через SMS, нужно отправить сообщение на номер 7522. В тексте сообщения укажите «zsd». Если на один договор оформлено несколько транспондеров, каждый раз необходимо указывать номер нужного устройства.