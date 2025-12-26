Городовой / Город / «1.5 млрд на украшения говорили они»: небольшой шторм вскрыл хрупкость петербургского бюджета
«1.5 млрд на украшения говорили они»: небольшой шторм вскрыл хрупкость петербургского бюджета

Опубликовано: 26 декабря 2025 20:30
Елка в Петербурге
globallookpress/Belkin Alexey

Абсурд петербургской зимы.

Санкт-Петербург, известный своим переменчивым нравом и непредсказуемыми погодными условиями, вновь продемонстрировал свою суровость.

Главная новогодняя ёлка на Дворцовой площади, символ праздника и городской гордости, подверглась серьезному испытанию, вынудив городские службы прибегнуть к экстренным мерам.

Стальная хватка против стихии

Осадки в виде дождя с мокрым снегом, сопровождаемые ветром до 17 м/с, устроили настоящую проверку на прочность новогодней красавице.

Стационарные крепления и 34-тонный фундамент, установленные с самого начала монтажа, оказались недостаточными для противостояния мощным порывам.

Макушка дерева опасно раскачивалась, создавая угрозу для самой ели и для общественной безопасности.

В результате, было принято решение о введении дополнительной страховочной системы.

“Специальные тросы длиной около 100 метров, закрепленные к грузовому автомобилю, не дают макушке дерева сильно раскачиваться”.

Фактически, главную городскую ёлку привязали к земле — зрелище, вызвавшее недоумение и иронию среди петербуржцев.

Народный вердикт: ирония и призывы к переменам

Реакция горожан в социальных сетях последовала незамедлительно. В то время как власти отчитывались о колоссальных тратах на украшения, горожане делились снимками повалившихся по всему городу елей.

“1.5 млрд на украшения говорили они”, — иронично замечали пользователи, намекая на несоответствие между ценой и результатом.

Среди комментариев звучали и практические предложения, и отчаяние:

“Давно пора искусственные ставить”.

“Правильно. Одна упадет , другую привезут. Бюджет однако”.

Опыт прошлых лет также оказался поучительным:

“В том году так же при сильном ветре ёлку укрепляли и устанавливали ограждения, чтобы народ близко не подходил”.

Напряжение среди горожан было осязаемо:

“Если упадёт это будет просто жесть …”

“Она же до фига денег стоит вообще-то!”.

Некоторые горожане отметили:

“Мы в конце декабря как ёлка с Дворцовой. Тоже еле держимся”.

Ответ губернатора: критика против помощи

Ситуация с креплением самой высокой ели в России — 30-метрового исполина — это мелочь. Ранее горожане активно обсуждались фантастический бюджет на украшение Петербурга. 1,5 миллиарда рублей. Вышло дороже, чем в Москве.

Критика попала в поле зрения властей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал не негатив, сохраняя философский подход.

Глава города заявил, что впервые слышит о плохом оформлении:

“Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером”.

Он подчеркнул уникальность подхода к декору:

“У нас самая большая ёлка в России — 30 метров”.

Да, та самая, которая чуть не рухнула из-за ветра.

“Недовольства всегда есть, надо же себя показать. Недовольны — пусть приходят и помогают тогда. Дают предложения, какие нужны украшения. Критиковать всегда легко, делать — сложнее”, — ответил губернатор недовольным.

Таким образом, Дворцовая площадь стала не только ареной противостояния стихии и инженерии, но и площадкой для обсуждения роли критики в городском управлении.

Автор:
Ксения Пронина
 Проверено редакцией
