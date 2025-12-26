«1.5 млрд на украшения говорили они»: небольшой шторм вскрыл хрупкость петербургского бюджета

Санкт-Петербург, известный своим переменчивым нравом и непредсказуемыми погодными условиями, вновь продемонстрировал свою суровость.
Главная новогодняя ёлка на Дворцовой площади, символ праздника и городской гордости, подверглась серьезному испытанию, вынудив городские службы прибегнуть к экстренным мерам.
Стальная хватка против стихии
Осадки в виде дождя с мокрым снегом, сопровождаемые ветром до 17 м/с, устроили настоящую проверку на прочность новогодней красавице.
Стационарные крепления и 34-тонный фундамент, установленные с самого начала монтажа, оказались недостаточными для противостояния мощным порывам.
Макушка дерева опасно раскачивалась, создавая угрозу для самой ели и для общественной безопасности.
В результате, было принято решение о введении дополнительной страховочной системы.
“Специальные тросы длиной около 100 метров, закрепленные к грузовому автомобилю, не дают макушке дерева сильно раскачиваться”.
Фактически, главную городскую ёлку привязали к земле — зрелище, вызвавшее недоумение и иронию среди петербуржцев.
Народный вердикт: ирония и призывы к переменам
Реакция горожан в социальных сетях последовала незамедлительно. В то время как власти отчитывались о колоссальных тратах на украшения, горожане делились снимками повалившихся по всему городу елей.
“1.5 млрд на украшения говорили они”, — иронично замечали пользователи, намекая на несоответствие между ценой и результатом.
Среди комментариев звучали и практические предложения, и отчаяние:
“Давно пора искусственные ставить”.
“Правильно. Одна упадет , другую привезут. Бюджет однако”.
Опыт прошлых лет также оказался поучительным:
“В том году так же при сильном ветре ёлку укрепляли и устанавливали ограждения, чтобы народ близко не подходил”.
Напряжение среди горожан было осязаемо:
“Если упадёт это будет просто жесть …”
“Она же до фига денег стоит вообще-то!”.
Некоторые горожане отметили:
“Мы в конце декабря как ёлка с Дворцовой. Тоже еле держимся”.
Ответ губернатора: критика против помощи
Ситуация с креплением самой высокой ели в России — 30-метрового исполина — это мелочь. Ранее горожане активно обсуждались фантастический бюджет на украшение Петербурга. 1,5 миллиарда рублей. Вышло дороже, чем в Москве.
Критика попала в поле зрения властей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал не негатив, сохраняя философский подход.
Глава города заявил, что впервые слышит о плохом оформлении:
“Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером”.
Он подчеркнул уникальность подхода к декору:
“У нас самая большая ёлка в России — 30 метров”.
Да, та самая, которая чуть не рухнула из-за ветра.
“Недовольства всегда есть, надо же себя показать. Недовольны — пусть приходят и помогают тогда. Дают предложения, какие нужны украшения. Критиковать всегда легко, делать — сложнее”, — ответил губернатор недовольным.
Таким образом, Дворцовая площадь стала не только ареной противостояния стихии и инженерии, но и площадкой для обсуждения роли критики в городском управлении.
