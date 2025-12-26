Чебурашка обошёлся в 113 тысяч: петербурженка заплатит за продажу копии

В Колпинском районном суде города Санкт-Петербурга состоялось рассмотрение иска, поданного киностудией «Союзмультфильм» в отношении Юлии Горюновой.
Причиной обращения стало использование изображения Чебурашки в товарах, размещённых на популярной торговой интернет-площадке.
Суд признал, что предпринимательница предложила к продаже игрушку, в точности повторяющую внешний облик известного героя мультфильмов.
Юлия Горюнова, указанная ответчиком, не явилась в суд. Для определения сходства товара со знаменитым персонажем не потребовалось специальных экспертиз — по мнению суда, отличительные черты были очевидны.
Судебное решение подтвердило наличие нарушения исключительных прав, указав на факт незаконного размещения данной игрушки в интернете как доказательство.
Киностудия предоставила скриншоты страницы с предложением товара, которые были приобщены к материалам дела.
Суд постановил взыскать с ответчицы компенсацию за незаконное использование обозначения, зарегистрированного как товарный знак «Союзмультфильма».
Сумма взыскания составила 100 тысяч рублей.сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Помимо основной компенсации, Юлия Горюнова была обязана оплатить судебные издержки и госпошлину. Расходы по данным статьям составили 13 276 рублей. Таким образом, итоговая сумма выплат в пользу студии достигла 113 276 рублей.
