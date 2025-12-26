Городовой / Город / Чебурашка обошёлся в 113 тысяч: петербурженка заплатит за продажу копии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Чебурашка обошёлся в 113 тысяч: петербурженка заплатит за продажу копии

Опубликовано: 26 декабря 2025 21:00
Чебурашка обошёлся в 113 тысяч: петербурженка заплатит за продажу копии
Чебурашка обошёлся в 113 тысяч: петербурженка заплатит за продажу копии
Городовой ру

Студия «Союзмультфильм» подала в суд на предпринимательницу из-за продажи игрушки, которая, по мнению студии, незаконно копирует образ Чебурашки.

В Колпинском районном суде города Санкт-Петербурга состоялось рассмотрение иска, поданного киностудией «Союзмультфильм» в отношении Юлии Горюновой.

Причиной обращения стало использование изображения Чебурашки в товарах, размещённых на популярной торговой интернет-площадке.

Суд признал, что предпринимательница предложила к продаже игрушку, в точности повторяющую внешний облик известного героя мультфильмов.

Юлия Горюнова, указанная ответчиком, не явилась в суд. Для определения сходства товара со знаменитым персонажем не потребовалось специальных экспертиз — по мнению суда, отличительные черты были очевидны.

Судебное решение подтвердило наличие нарушения исключительных прав, указав на факт незаконного размещения данной игрушки в интернете как доказательство.

Киностудия предоставила скриншоты страницы с предложением товара, которые были приобщены к материалам дела.

Суд постановил взыскать с ответчицы компенсацию за незаконное использование обозначения, зарегистрированного как товарный знак «Союзмультфильма».

Сумма взыскания составила 100 тысяч рублей.сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Помимо основной компенсации, Юлия Горюнова была обязана оплатить судебные издержки и госпошлину. Расходы по данным статьям составили 13 276 рублей. Таким образом, итоговая сумма выплат в пользу студии достигла 113 276 рублей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью