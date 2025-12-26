4 места в Петербурге, где подают настоящий вкус: от оленины с водкой до плова на огне

Гастрономический компас Северной столицы: от оленины до корейского стрит-фуда.

Санкт-Петербург давно перестал быть городом одной лишь европейской кухни.

Сегодня Северная столица предлагает гурманам палитру вкусов, простирающуюся от глубоких традиций русской кухни с северным акцентом до аутентичных и современных азиатских направлений.

Петербуржцы составили подборку атмосферных заведений, где можно ощутить подлинность вкуса.

«Северянин»: Атмосфера квартиры и северный акцент в русской кухне

В Столярном переулке, неподалеку от станций метро «Сенная площадь / Садовая / Спасская», расположился ресторан-квартира «Северянин». Это место предлагает русскую кухню, искусно объединенную с современными европейскими гастро-трендами.

Интерьер, стилизованный под старину петербургской квартиры, вызывает мгновенную симпатию.

“Очень красивое место, где готовят традиционную русскую кухню, объединенную с европейскими гастро-трендами. А интерьер стариной петербургской квартиры — любовь!”

Меню здесь богато региональными деликатесами. На закуску предлагают классику жанра — оливье, который готовят “с мясом перепелки” (800), а также сугудай из северной рыбы (820). Особо выделяется местная оленина:

“Стейк из оленины (990) здесь подают с шотом охлажденной водки”.

Любители необычных сочетаний оценят филе палтуса, поданное “с папоротником орляк в портвейне” (1450). Завершением трапезы служит легендарный Гурьевский десерт (490) — “идеальное сочетание легкой пенки, мороженого и ягод брусники”.

“Душевное место, в котором действительно приятно пообедать”.

Корейский стрит-фуд под панорамным небом Невского

Для любителей ярких и острых вкусов обязателен визит в обновленный ресторан Koreana Light на Невском проспекте, 95 (ст. м. «Площадь Восстания»).

После ремонта заведение стало светлым и просторным, с панорамными окнами, дающими прекрасный вид на проспект.

“Панорамные окна с видом на Невский, просторное и светлое помещение, и комфортное расстояние между столиками, чтобы соседи не подслушивали ваши секретные беседы”.

Меню стабильно радует качественным корейским стрит-фудом. Стоит обратить внимание на Ким с лососем, где “булочкой” выступает рис (629), и острый вок с лапшой и морепродуктами (529).

На десерт предлагаются “нежнейшие моти (199) и сладкий лайт-ролл со сливочным сыром и фруктами (179)”. Это одно из тех мест, куда посетители возвращаются “регулярно и с большим удовольствием”.

Узбекский плов: ритуал в сердце Васильевского острова

Истинный вкус Центральной Азии можно найти в гастро-пространстве «Балаган» на Малом проспекте П.С., 54-56 (ст. м. «Чкаловская»).

В корнере Osh готовят настоящий узбекский плов (690). Здесь соблюдают традиции: плов готовится “на огне и по всем правилам — в течении пяти часов”.

Подача с соленьями и кусочком лепешки из тандыра — это настоящий “объедение”. Также высоко оценена самса с ягненком (280).

Лотос на Фонтанке: Новая Азия от Алексея Алексеева

Новинка гастрономической сцены — Lotus Bistro на набережной реки Фонтанки, 14.

Это заведение от известного шефа и ресторатора Алексея Алексеева (создателя Futurist, Inner, Itameshi) представляет современную азиатскую кухню, в которой гармонично сплелись влияние Китая, Таиланда и Вьетнама. Пространство камерное, с ненавязчивой музыкой — идеальная обстановка для гурманов.

Здесь удивляют вкусовые сочетания:

“невероятно сбалансированные по вкусу роллы — угорь, тартар из апельсина, трюфель и такуан (1300)”.

Среди закусок выделяются хрустящие лангустины, обернутые “в тончайшие ниточки теста в катаифи (890), с ними еще и соус потрясный подают”.

Основные блюда доведены до совершенства — осьминог с муссом из печеного картофеля и терияки (1990) был “нежнейшим”. Даже классика, лосось с опаленным кейлом, приготовлен “просто идеально”.

Десерт, шоколадный ганаш с соевой карамелью и пудрой из вешенок и шиитаке (650), оставляет насыщенное послевкусие.

“В общем, мы кайфанули! Для ценителей и вкусов, и атмосферы — маст визит”.

