Ничего проще закуски из крабовых палочек и шпрот еще не придумали: домочадцы дерутся за последнюю, такие они вкусные
Ничего проще закуски из крабовых палочек и шпрот еще не придумали: домочадцы дерутся за последнюю, такие они вкусные

Опубликовано: 26 декабря 2025 20:48
Фото: Городовой.ру

Готовятся 10 минут, съедаются за 5.

Хотите произвести впечатление на гостей, но тратить на готовку несколько часов нет ни времени, ни желания? Эта хитрость для вас — невероятно вкусная и простая закуска из крабовых палочек, которая готовится за 15 минут, но выглядит как мини-шедевр. Сочетание крабовых палочек и шпрот, знакомое по классическим салатам, здесь представлено в изящном формате рулетиков. Ваши гости будут в восторге, а вы — спокойны.

Секрет простоты — в технике. Аккуратно разверните крабовые палочки в тонкие пластины — это удобно делать прямо на разделочной доске. Для начинки разомните шпроты вилкой, добавьте тёртый сыр, рубленые варёные яйца, пропущенный через пресс чеснок и майонез. Всё тщательно перемешайте до однородности.

Дальше — творческий процесс. Равномерно распределите начинку по развёрнутым крабовым пластинам, оставляя свободным один край. Плотно сверните рулетики, чтобы они держали форму. Всё — закуска готова. Перед подачей охладите её в холодильнике, чтобы крабовые пластины лучше держали форму, и украсьте веточками свежей зелени.

Эти рулетики идеально сочетают знакомые вкусы в новой подаче. Копчёный аромат шпрот, пикантность чеснока, сливочность сыра и нежная текстура крабовых палочек создают идеальный баланс. Готовьте смело и будьте готовы к тому, что эта закуска разлетится со стола быстрее оливье.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
