К бою курантов — плюс к чеку: икра и красная рыба могут прибавить 5–7% в цене

Эксперты прогнозируют, что к концу года средняя цена икры может приблизиться к 10 тысячам рублей за килограмм.

В этом году специалисты ожидают, что килограмм красной икры будет стоить около 9 900 рублей, а за килограмм лососевой рыбы придётся заплатить примерно 1 400 рублей. Такую оценку представила Светлана Ильяшенко, доцент кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова. Эксперт отметила, что ценовую динамику во многом определяют не только объёмы добычи, но и инфляция, сезонные колебания, уровень спроса и другие обстоятельства.

Уровень вылова лососёвых с начала года существенно увеличился. На 27 октября объёмы добычи превысили прошлогодние показатели на 43,7%, достигнув 335,2 тысячи тонн. При всём этом, по мнению Ильяшенко, рост производства только сдерживает темпы подорожания, но не оборачивает их вспять.

«Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососёвых пород и красную икру на 5–7% к концу 2025 года»,

— пояснила специалист.

Уже сейчас лососёвая рыба заметно прибавила в цене по сравнению с годом ранее: килограмм красной рыбы стоит 1 381 рубль, что на 16,8% больше прошлогодней отметки. Стоимость красной икры также увеличилась: по состоянию на октябрь она составляет 9 441 рубль за килограмм, что на 36,3% выше уровня 2024 года. Однако с начала текущего года эта продукция немного подешевела — в январе стоимость килограмма икры достигала 10 236 рублей.