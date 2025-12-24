Городовой / Общество / Ваша старая шуба — это золото: дизайнер раскрыла, как носить мех, чтобы выглядеть «на миллион»
Ваша старая шуба — это золото: дизайнер раскрыла, как носить мех, чтобы выглядеть «на миллион»

Опубликовано: 24 декабря 2025 16:30
Ваша старая шуба — это золото: дизайнер раскрыла, как носить мех, чтобы выглядеть «на миллион»
globallookpress/Razmik Zackaryan

Формулы сочетания меха с повседневным стилем.

Натуральная шуба, безусловный символ статуса и гламура начала двухтысячных, сегодня переживает интересное перерождение.

Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева утверждает, что этот предмет гардероба возвращается в моду, но уже в новом качестве:

“винтажный, осознанный и стильный предмет гардероба, который при правильном подходе может выглядеть очень современно”.

Выбор или обновление фасона: ставка на силуэт

Ключ к актуальному образу, по мнению Стопычевой, заключается в свежем взгляде на силуэт и умении сочетать мех с неожиданными элементами.

“Актуальность начинается с силуэта. Самые модные направления сейчас — это лаконичность, объём и винтаж”.

Среди современных фасонов лидируют:

  • Объемные и прямые линии: Модели в стиле оверсайз или шубы-коконы выглядят сдержанно и модно, уходя от обтягивающих форм прошлого.
  • Короткие вариации: Укороченные шубки, напоминающие автоледи или бомберы, стали фаворитами для динамичных городских образов.
  • Винтажный потенциал: Если в шкафу хранится модель “из прошлого”, это рассматривается не как недостаток, а как возможность для создания уникального образа, вписывающегося в тренд на ретро.

Дизайнер в беседе с «Городовой» советует не торопиться с расставанием со старыми вещами.

“Шубу можно перешить, укоротить или изменить детали, дав ей вторую жизнь”.

С чем носить: закон контраста в действии

Главный секрет стильной интеграции меха в повседневный гардероб — это контраст. Роскошный, фактурный мех требует уравновешивания более простыми, современными вещами.

Для создания повседневного образа предлагаются следующие комбинации:

  • С джинсами: Это “классическое беспроигрышное сочетание”. Рекомендуются прямые, широкие или слегка зауженные модели джинсов.
  • Со спортивными элементами: Смешение стилей — главный тренд. Шубу можно смело надевать поверх худи, дополняя комплект чистыми белыми кроссовками или грубыми ботинками, что мгновенно снимает с меха излишнюю помпезность.
  • С брюками-клеш и водолазкой: Этот комплект обещает создать элегантный, но непринужденный силуэт, вдохновленный модой 70-х годов.

Для элегантного выхода акцент делается на вытянутые линии и женственные формы:

  • Длинная шуба, платье-миди (платье-чехол) и высокие сапоги-ботфорты формируют стройный и изысканный силуэт.
  • Короткая шубка отлично сочетается с юбкой-карандаш и ботильонами, создавая образ, идеально подходящий для городских мероприятий.

Ольга Стопычева также дает цветовой совет, способный мгновенно освежить ансамбль:

“Темную шубу можно носить с ярким цветным свитером, а светлую — с тотально черным низом”.

Этот прием позволяет шубе выглядеть свежо и актуально.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
 Проверено редакцией
Общество
