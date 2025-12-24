Ваша старая шуба — это золото: дизайнер раскрыла, как носить мех, чтобы выглядеть «на миллион»

Натуральная шуба, безусловный символ статуса и гламура начала двухтысячных, сегодня переживает интересное перерождение.
Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева утверждает, что этот предмет гардероба возвращается в моду, но уже в новом качестве:
“винтажный, осознанный и стильный предмет гардероба, который при правильном подходе может выглядеть очень современно”.
Выбор или обновление фасона: ставка на силуэт
Ключ к актуальному образу, по мнению Стопычевой, заключается в свежем взгляде на силуэт и умении сочетать мех с неожиданными элементами.
“Актуальность начинается с силуэта. Самые модные направления сейчас — это лаконичность, объём и винтаж”.
Среди современных фасонов лидируют:
- Объемные и прямые линии: Модели в стиле оверсайз или шубы-коконы выглядят сдержанно и модно, уходя от обтягивающих форм прошлого.
- Короткие вариации: Укороченные шубки, напоминающие автоледи или бомберы, стали фаворитами для динамичных городских образов.
- Винтажный потенциал: Если в шкафу хранится модель “из прошлого”, это рассматривается не как недостаток, а как возможность для создания уникального образа, вписывающегося в тренд на ретро.
Дизайнер в беседе с «Городовой» советует не торопиться с расставанием со старыми вещами.
“Шубу можно перешить, укоротить или изменить детали, дав ей вторую жизнь”.
С чем носить: закон контраста в действии
Главный секрет стильной интеграции меха в повседневный гардероб — это контраст. Роскошный, фактурный мех требует уравновешивания более простыми, современными вещами.
Для создания повседневного образа предлагаются следующие комбинации:
- С джинсами: Это “классическое беспроигрышное сочетание”. Рекомендуются прямые, широкие или слегка зауженные модели джинсов.
- Со спортивными элементами: Смешение стилей — главный тренд. Шубу можно смело надевать поверх худи, дополняя комплект чистыми белыми кроссовками или грубыми ботинками, что мгновенно снимает с меха излишнюю помпезность.
- С брюками-клеш и водолазкой: Этот комплект обещает создать элегантный, но непринужденный силуэт, вдохновленный модой 70-х годов.
Для элегантного выхода акцент делается на вытянутые линии и женственные формы:
- Длинная шуба, платье-миди (платье-чехол) и высокие сапоги-ботфорты формируют стройный и изысканный силуэт.
- Короткая шубка отлично сочетается с юбкой-карандаш и ботильонами, создавая образ, идеально подходящий для городских мероприятий.
Ольга Стопычева также дает цветовой совет, способный мгновенно освежить ансамбль:
“Темную шубу можно носить с ярким цветным свитером, а светлую — с тотально черным низом”.
Этот прием позволяет шубе выглядеть свежо и актуально.
