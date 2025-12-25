Ваш гардероб может шокировать модных экспертов: что ни в коем случае нельзя надевать в 2026 году

Стилист Влад Лисовец отметил, что новые тенденции вызвали у него неожиданное впечатление.

В ближайшие годы в моде произойдут значительные изменения: уже в 2026 году акцент сместится в пользу более утончённых решений, считает стилист Влад Лисовец. На смену свободным и спортивным образам приходит сочетание классики и изящества.

По мнению эксперта, больше неуместно появляться на работе или официальных встречах в толстовке или спортивных штанах.

Эпоха бесформенной одежды и крупных кроссовок осталась позади, делится Лисовец. Среди ключевых вещей будущего сезона он выделяет пиджак и галстук: их можно сочетать и с джинсами, и с платьями. При этом важно, чтобы пиджак подчёркивал фигуру, даже если у него широкие плечи.

В обуви также наблюдается возврат к классике: на смену кедам и кроссовкам снова приходит обувь на каблуке или аккуратные ботинки. Лисовец отмечает, что крупная подошва и «ugly shoes» теперь выглядят устаревшими.

В качестве аксессуаров возвращаются яркие серьги, ремни с выразительными застёжками, акцентные очки. Многослойность, рваные ткани и потертости утрачивают актуальность.

«Всё, что делает вас, как будто вы только что вывалились из шкафа: капюшоны, толстовки застиранные, жирные пятна на свитере, всё, что драное, рваное — это было очень модно, потому что совпало с ковидом», — объяснил Лисовец в эфире программы «Дерзкая готовка».

Между тем, джинсы остаются универсальным элементом и продолжают присутствовать в гардеробах в разном исполнении: допускаются и свободные, и узкие модели. Также возвращаются классические рубашки, которые находят место как в женских, так и в мужских образах.

Сам стилист признаёт, что не ожидал столь резкой смены вкусов:

«Я был уверен, что мы настолько скатились к какому-то удобству, что этого никогда уже не будет. Потому что человек привыкает к простому».

Тем, кому перемены кажутся радикальными, специалист советует не торопиться с отказом, а попробовать привнести элементы элегантности в вечерние образы.

По словам Лисовца, девушка в платье или мужчина в пиджаке производят куда более солидное впечатление, чем в спортивной одежде.

Ранее Влад Лисовец отмечал, что для корпоративных праздников важно выбирать сдержанные наряды и избегать излишне броских, необычных костюмов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».