Городовой / Город / Семь мостов, одно желание: мистическая точка на карте Петербурга, куда идут за желаемым
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Разгадка хандры: правда ли Петербург самый депрессивный город Город
Превращаем три ложки меда в восемь нежных коржей: 20 минут и тесто для «Медовика» готово Полезное
Лица вместо билетов: в Петербурге запуск новой системы удивит даже бывалых путешественников Город
Эти странные столбы вдоль Царскосельской дороги в Петербурге — не декор, а забытая система навигации XVIII века Город
Совесть чиста: три места в Петербурге, где можно есть пышки и не бояться молока и яиц Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Семь мостов, одно желание: мистическая точка на карте Петербурга, куда идут за желаемым

Опубликовано: 23 декабря 2025 14:15
Семимостье
Семь мостов, одно желание: мистическая точка на карте Петербурга, куда идут за желаемым
Городовой ру

Среди каналов и старых мостов здесь прячется место, которому петербуржцы приписывают особую силу.

Если в Петербурге есть точка, куда туристы идут не только за красотой, но и «за загадать желание», — это Семимостье. Городская легенда уверяет: желание исполнится, если увидеть отсюда сразу все семь мостов. При этом место само по себе — никакая не сказка, а очень реальная архитектурная редкость.

Что такое Семимостье на самом деле

Название родилось по простой причине: стоя на Пикаловом мосту, можно рассмотреть семь переправ, пересекающих каналы в этом узле Коломны.

С Пикалова моста видны:

  • Красногвардейский
  • Ново-Никольский
  • Старо-Никольский
  • Смежный
  • Могилёвский
  • Кашин мост
  • А если приглядеться — и Торговый.

Именно эта "оптическая головоломка" и породила миф о "месте силы", где желания сбываются особенно охотно.

Пикалов мост: самый "мистический" из обычных

Сам Пикалов мост архитектурно скромен, но уникален в другом — он единственный на канале Грибоедова, сохранивший свой исторический облик XVIII века.

Построенный в 1785 году как деревянный разводной, он пережил несколько реконструкций, утратил подъёмный пролёт, но сохранил гранитные обелиски и чугунные ограды. Именно поэтому его считают одним из самых аутентичных мостов «старой Коломны».

Храмы Семимостья — тайный бонус района

Место впечатляет не только переплетением каналов, но и количеством храмов вокруг:

  • Николо-Богоявленский Морской собор — главное мореходное святилище XVIII века.
  • Церковь Исидора Юрьевского — храм эстонской общины, где служили и на эстонском языке.
  • Рядом: Большая хоральная синагога, собор Святого Станислава, лютеранская церковь Святого Иоанна.
  • Такое плотное соседство разных конфессий делает район одним из самых интересных в Петербурге.

Почему здесь так красиво

Вид с Пикалова моста — один из тех, что заставляют понимать, почему этот район прозвали "маленькой Венецией". Каналы, низкие мосты, купола соборов и тишина старой Коломны — редкий уголок города, где усиленно работает воображение.

Исполняет ли Семимостье желания — зависит от веры человека. Но то, что оно работает как магнит и возвращает сюда снова и снова, — факт, подтверждённый тысячами гостей Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью