И много-много клещиков детишкам принесла: кишит ли елка паразитами на самом деле, выяснил эколог

Опубликовано: 25 декабря 2025 09:18
елка и клещи
Фото: Городовой.ру

В Сети это сейчас тема номер 1.

Живая ёлка в доме — главный ароматный символ Нового года. И главная страшилка для тех, кто боится принести из леса, как пишут в пабликах, «полчища паразитов». Так ли это на самом деле, или производители пластиковых «сосенок» решили слегка подогреть ваш интерес к своей продукции?

Давайте разбираться. По словам эколога Ильи Рыбальченко, вся эта история про клещей на новогоднем дереве — не хайп, а «совершенно четкая кампания». И его позиция имеет под собой железобетонную основу — биологию.

Дело в том, что клещи, которых боятся все и вся, к декабрю — не просто спят. Они впадают в глубокую диапаузу. Это состояние, выйти из которого можно только с приходом устойчивого весеннего тепла. Даже если вы нарядите ёлку в канун Нового года при +15°C за окном — это им не поможет.

«Клещи практически вне зависимости от погоды благополучно засыпают в конце октября, в начале ноября», — подчеркивает эксперт.

Но что же на самом деле можно принести домой вместе с лесной красавицей? Если дерево действительно срублено в лесу, а не привезено с плантации, в его коре могут зимовать мелкие жучки-короеды, тля или пауки.

Они для человека абсолютно безвредны и, проснувшись в тепле, предпочтут тихо исчезнуть, а не нападать. А вот что ёлка приносит в дом на самом деле — так это фитонциды.

Эти летучие вещества, которые хвойные выделяют для защиты, работают как природный антисептик. Поэтому главный совет — если боитесь даже теоретической возможности встретить на иголках букашку, просто хорошенько встряхните дерево на улице перед тем, как заносить.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
