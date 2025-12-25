Городовой / Город / Петербург в ожидании: подарит ли Дед Мороз настоящую зиму к празднику
Петербург в ожидании: подарит ли Дед Мороз настоящую зиму к празднику

Опубликовано: 25 декабря 2025 09:30
В Санкт-Петербурге в новогодние дни ожидается снежная и морозная погода, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В Петербурге с 25 по 27 декабря ожидается повышение температуры до четырёх градусов выше нуля. В этот период усилится западный и северо-западный ветер, который может достигать 12 м/с, с порывами до 15 м/с.

Согласно прогнозу, уже после субботы в город вновь придут холода.

В четверг, 25 декабря, на улицах ожидаются осадки: сначала мокрый снег, переходящий в дождь, а затем морось.

По словам Александра Колесова, днём 27 декабря осадки будут выпадать преимущественно в виде снега. Ветер также усилится именно в этот период.

Новогодняя ночь, по словам синоптика, скорее всего, будет сопровождаться морозом и снегопадом. Похожие погодные условия сохранятся и в январские праздники.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
