Ваш техосмотр подорожает в 2 раза: готовьте кошельки, Петербург в зоне риска

Между законом и реальностью — экспертный взгляд на будущие тарифы.

С начала 2026 года в России прогнозируется существенный рост стоимости технического осмотра легковых автомобилей.

Петербург, традиционно входящий в число регионов с самыми высокими ценами на обслуживание машин, рискует стать ареной для серьезных экономических потрясений среди автовладельцев.

Возникает закономерный вопрос: не настало ли время вспомнить о старых добрых гаражных кооперативах и “гаражном” ремонте? На этот вызов отвечает автоэксперт Дмитрий Попов.

Текущее обслуживание против официальных тарифов

Дмитрий Попов в беседе с «Городовой» разделяет понятия технического осмотра и планового техобслуживания, делая акцент на последнем.

“Но если речь идет о техобслуживании, то есть о работе сервисных станций по обслуживанию автомобилей, замене тормозных колодок, сцепления, ремней ГРМ и так далее, то есть всех таких текущих штук, то, что это дорожает — совершенно очевидная вещь”.

Эксперт называет главные причины удорожания:

“инфляция сумасшедшая и стоимость запчастей, логистические цепочки и так далее”.

Однако официальное регулирование этих процессов вступает в острое противоречие с рыночной реальностью. Техническое обслуживание регулируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) через установленные тарифы и коэффициенты.

Регулирование, которое не успевает за рынком

Проблема заключается в том, что государственное регулирование, по мнению эксперта, катастрофически не поспевает за реальным ростом цен.

“Как и следует ожидать, государственное регулирование не поспевает за истинным ростом цен”.

Это несоответствие создает критическую ситуацию для официальных станций. Тарифы ФАС становятся настолько низкими, что станциям техобслуживания “будет невыгодно по этим тарифам работать и обслуживать автомобиль”.

В результате, сервисные центры вынуждены искать лазейки, чтобы оставаться на плаву, перекладывая бремя реальных расходов на конечного потребителя, но уже вне официального поля.

Обход кассы и “принеси сам”: новая реальность сервиса

Эксперт прогнозирует два основных пути ухода от невыгодного регулирования.

Во-первых, станции будут вынуждены “объяснять пользователю автомобиля, что вот это мы выполним, а вот за это надо будет доплатить, причем сделать это как-то в обход кассы”.

Иными словами, часть работ будет выполняться “по-серому”, чтобы избежать фиксации официального, заниженного тарифа.

Второй сценарий, по словам Попова, еще более радикален:

“Или, например, они будут ратовать за то, что мы работы выполняем, а запчасти приносите сами”.

Это означает, что станция снимает с себя риски, связанные с ценами на комплектующие и их логистикой, но оставляет на клиенте всю ответственность за качество и своевременность предоставления материалов.

“Ну вот какая-то такая история”, — резюмирует эксперт.

Вероятно официальный техосмотр и обслуживание могут стать формальностью, в то время как реальный ремонт и обслуживание уйдут в теневой сектор, что, в свою очередь, подогревает интерес к “старым добрым гаражам” — месту, где автовладелец сам контролирует каждый этап ремонта.

