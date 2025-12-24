Таксисты-миллионеры: сколько стоит дорога к доходу в 500 тысяч

В последнее время в медиапространстве циркулируют слухи о феноменальных заработках российских таксистов — якобы некоторые водители ежемесячно получают до 500 тысяч рублей.

Однако столь внушительная цифра вызывает закономерные вопросы о ее достоверности.

HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с «Городовой» проанализировала структуру дохода в этом секторе, объяснив, что стоит за громкими заголовками и каковы реальные финансовые горизонты для водителей.

Доход vs. Чистая прибыль: деконструкция выручки

По словам Лоиковой, заявленная сумма в 500 тысяч рублей — это скорее исключение, нежели правило.

Зулия Лоикова HR-консультант “Цифра в 500 тысяч рублей в месяц, ну такая нетипичная, недостижимая для большинства таксистов в России”, — утверждает консультант.

Она подчеркивает критически важный момент: доход, часто фигурирующий в новостях, это выручка, а не чистая прибыль. Из этой общей суммы вычитается множество существенных расходов.

Десять столпов расходов: от комиссии до химчистки

Формирование реального заработка таксиста — это сложный процесс вычета обязательных затрат. Первым и неизбежным удержанием является комиссия агрегаторов вроде “Яндекс. Такси” или аналогичных сетей.

“Обычно это 25-30% от суммы поездки”, — указывает Лоикова.

Далее следуют топливные расходы — один из самых крупных статей бюджета, который может “составлять всего 30-40% от выручки”.

Помимо этого, водитель несет постоянные расходы на амортизацию авто: ремонт, замена шин, масла, плановое ТО и мойка. Особое внимание уделяется чистке салона.

“Особенно таксисты жалуются, что им приходится (особенно те, кто работает в детском тарифе) часто чиститься. В химчистку отдавать автомобиль”, — отмечает эксперт.

К обязательным пунктам также относятся страховка (КАСКО и ОСАГО), налоги (если водитель оформлен как ИП или самозанятое лицо) и, что немаловажно, арендная плата.

Для тех, кто не владеет машиной, аренда становится значительной статьей.

“Аренда достигает 35-40-50 тысяч, в зависимости от того, что за машина. Это в месяц. Но бывает и в неделю”, — поясняет консультант, добавляя, что для бизнес-такси стоимость аренды может быть еще выше.

Реальные цифры: Москва против регионов

Анализируя средние показатели по стране, можно составить более реалистичную картину.

В Москве и Московской области, при активной работе по 10-12 часов в день, 6-7 дней в неделю, общий доход (зарплата плюс расходы) может составлять 150-250 тысяч рублей. Однако чистый заработок, до уплаты налогов, значительно скромнее:

“Чистый заработок после всех расходов, но до налогов, будет, наверное, порядка 70-120 тысяч рублей для водителя на своем авто”.

На арендованной машине эта сумма может быть сопоставима, но потребует сверхурочной работы.

При стандартном графике работы 5/2 с 8-10 часами за рулем, чистый доход в крупных городах-миллионниках — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске — колеблется около 50-80 тысяч рублей.

“Мне кажется, чистый заработок где-то порядка 90 тысяч. Это максимум при интенсивной работе. Может 100”, — заключает Лоикова.

В городах меньшего размера, где спрос и тарифы ниже, чистая прибыль водителя составляет от 35 до 60 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, пятисоттысячные заработки остаются прерогативой крайне редких, идеальных сценариев или некорректно трактованной статистики.

