Городовой / Город / Эти странные столбы вдоль Царскосельской дороги в Петербурге — не декор, а забытая система навигации XVIII века
Опубликовано: 23 декабря 2025 13:15
Столбы
Городовой ру

По пути в Царское Село до сих пор сохранились необычные ориентиры екатерининской эпохи.

В конце XVIII века дорога из Петербурга в Царское Село стала одним из важнейших маршрутов империи. По ней ехали ко двору, в загородную резиденцию, к Екатерине II. Чтобы привести путь в порядок "по европейскому образцу", императрица распорядилась установить на тракте каменные верстовые столбы — куда долговечнее прежних деревянных.

Первый стоял у границы Петербурга того времени — на пересечении Царскосельской дороги с Фонтанкой. Последний указывал путь уже в Царском Селе, у Орловских ворот Екатерининского парка.

Именно этот ряд столбов и подарил дороге уникальный облик.

Как выглядели эти столбы

Столбы делали из камня — чаще из гранита или мрамора, в зависимости от участка. Это были строгие четырёхгранные обелиски, отмечавшие каждую версту пути.

У некоторых из них на верхней площадке устанавливались солнечные часы — небольшой, но невероятно редкий элемент для дорожных указателей того времени. Такие столбы были не просто отметками расстояния, а полноценным путеводителем: путник мог свериться и с дорогой, и со временем.

Где их можно увидеть сегодня

До наших дней дошла лишь часть этой системы. Сохранившиеся экземпляры можно найти:

  • На Московском проспекте — особенно заметен столб у Обуховского моста;
  • На Пулковском шоссе, куда превращается проспект;
  • У набережной Фонтанки, где располагался первый столб, отмечавший границу Петербурга XVIII века.

Это те редкие каменные свидетели эпохи Екатерины II, которые уцелели, несмотря на перестройки, асфальтовые магистрали, войны и модернизацию города.

Чем они уникальны

  • Это одна из самых ранних и почти не сохранившихся дорожных систем России XVIII века.
  • Каменные столбы с солнечными часами — редкость даже для Европы.
  • Они указывали путь к главной загородной резиденции императрицы.
  • Это самый старый «наземный навигатор» Петербурга — система, которой уже более 240 лет.

Сегодня их легко принять за странные каменные столбы среди машин и магистралей. Но если знать их историю, то среди городской суеты вдруг проступает дорога Екатерининской эпохи — с её порядком, символами и образом путешествия XVIII века.

Автор:
Елизавета Астахова
