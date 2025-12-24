Городовой / Город / Петербург прячет дом, который построил родственник Фаберже: внутри — мозаики, пережившие век
Опубликовано: 24 декабря 2025 12:15
Здесь модерн встретился с неоготикой — и оставил редкое сочетание, которое почти не изменилось за век.

Особняк семьи Тиса на Петербургской стороне строили в 1897–1899 годах. Проект выполнил Карл Карлович Шмидт — двоюродный племянник Карла Фаберже и один из мастеров петербургского неоготического направления конца XIX века.

Фасад сложен из неоштукатуренного кирпича, а отдельные элементы выделены глазурованным — приёмы, которые позволили создать лёгкое ощущение средневековой пластики. Вниз по улице этот дом выглядит так, будто его перенесли из северогерманского города.

Кто жил в особняке

Владелец дома, Карл-Вильгельм Тис, был совладельцем шерстопрядильной фабрики "Буш, Тис и Ко" на Лейхтенбергской улице. Партнёрами выступали Людвиг Буш и позже — сын Тиса, Вильгельм Вильгельмович.

С ростом семейного бизнеса и потребностей дома Тиса в 1913 году архитектор Владимир Барри пристроил к особняку флигель, сохранив общий характер постройки.

Интерьеры, которые пережили эпохи

Особняк ценен тем, что многое в нём дошло до наших дней. В парадных сохранились:

  • подлинные мозаичные полы,
  • кованые перила с характерной линией конца XIX века,
  • и изразцовая печь — редкость для жилых домов этого типа.

Интерьеры отреставрированы бережно: в них сохраняется ощущение частного особняка с лёгкой смесью неоготики и раннего модерна.

Современная жизнь исторического здания

Сегодня особняк Тиса — объект культурного наследия. Здание занимает учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н. В. Смирнова", но парадные помещения открывают для отдельных посещений.

Это один из тех домов, где петербургская история не перестраивалась до неузнаваемости — её можно буквально рассмотреть в кирпичах и металле.

Елизавета Астахова
