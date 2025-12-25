Запретная территория для дам: почему приличные петербурженки не смели заходить в рестораны

Почему рестораны были зоной «только для мужчин».

Рестораны Санкт-Петербурга долгое время оставались территорией, обнесенной невидимым забором приличия.

Во времена Александра Сергеевича Пушкина заведения общественного питания — особенно те, что были открыты по французскому образцу — служили главным образом местом сбора холостяков.

Эти места были вотчиной “золотой молодёжи”, формируя уклад, который сделал рестораны ареной “бурных кутежей и запретной территорией для порядочных женщин”.

Анна Кёрн и вафли Дельвига: начало моды

Традиционно дама могла появиться в ресторане лишь в сопровождении мужа или другого мужчины-родственника. Однако исключения, как это часто бывает в истории моды и нравов, проложили дорогу переменам.

Известны случаи, когда Анна Кёрн обедала в компании Пушкина, Вульфа и Осиповой. Более того, поездка “на вафли” в Красный кабачок, которую устроил барон Антон Дельвиг, стала ранним примером светского выхода дам.

Постепенно, хотя и с оглядкой, такие выходы “сделались модными”.

Владелицы за прилавком: предпринимательский дух женщин

Нельзя забывать, что женщины не только посещали рестораны — они их создавали. Владелицы и содержательницы трактиров и ресторанов играли ключевую роль в развитии индустрии гостеприимства, хотя и не всегда имели право находиться в зале обслуживания.

Одной из пионеров стала голландка Гебгардт, которая в 1845 году открыла заведение в сквере перед Александринским театром.

“В особом павильоне поместилось вафельное заведение, а за прилавком стояла сама хозяйка”.

Чайные трезвости: женский ответ кабакам

Спустя десятилетия, уже в 1910-е годы, общественные заведения попытались выйти за рамки элитарного круга и привлечь обычных горожанок.

Активистки женской прогрессивной партии выступили с инициативой создания специальных женских чайных-аудиторий.

Эти заведения создавались как альтернатива пьянству и кабакам: они предлагали безалкогольное меню и насыщенную просветительскую программу, включавшую лекции и чтения.

Борьба за право стоять у прилавка

Несмотря на предпринимательский вклад женщин, их присутствие в залах в качестве обслуживающего персонала регулировалось строго и менялось в зависимости от политического ветра.

Незамужние девушки служили в кондитерских, кофейнях, столовых и чайных. Однако в 1903 году появилось распоряжение, требующее заменить женскую прислугу мужской во всех чайных, включая общественные.

Более радикальным стало постановление Госдумы 1910 года, по которому всех женщин должны были уволить из общественных заведений. Владельцы кофеен и кухмистерских, однако, не спешили выполнять этот указ, “даже под угрозой штрафов”.

Под давлением предпринимателей и общественного мнения, не желавшего терять квалифицированный персонал, властям пришлось пойти на уступки — и подавальщицы с буфетчицами остались на своих местах, продолжая обслуживать петербуржцев.

