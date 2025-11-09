Эту виллу в Петербурге называют «сном»: но почему она до сих пор не спит

Когда-то здесь собирались играть в рулетку, теперь — на рояле.

На окраине Павловска, среди старых лип и дачных тропинок, стоит необычный дом с красивым именем — вилла «Миранда». Построенная для предпринимателя Иосифа Штейна, она пережила и светские приёмы, и короткий век казино, и годы забвения.

Дом, похожий на сон

Построена вилла была в начале XX века для предпринимателя Иосифа Борисовича Штейна. Архитектору удалось соединить в одном здании утончённый модерн и северную строгость: волнообразные линии фасада, лепные детали, балконы с чугунными перилами, обрамлённые орнаментом, напоминающим морскую пену.

Говорят, с террасы Штейн любил смотреть, как внизу белеют купола Павловского дворца — вилла и правда больше напоминала курортный дом на берегу, чем дачу в северной провинции.

От виллы — к казино

После революции судьба "Миранды" изменилась резко. В начале 1920-х годов здесь решили устроить развлекательное заведение — клуб с бильярдом, лото и даже мороженым, известный под названием "Казино-Павловск".

По одним источникам, оно проработало недолго, по другим — так и не открылось официально. Ходили слухи, что в афише готовился концерт Леонида Утёсова, но проект закрыли почти сразу — новая власть не одобрила "буржуазные увеселения".

Новое имя и новая жизнь

Само слово "Миранда" закрепилось за зданием именно в эти годы. По одной версии, название придумали посетители клуба — от итальянского miranda, "прекрасная, достойная удивления". По другой — это было имя дочери владельца, которое случайно стало звучным брендом.

Как бы то ни было, "Миранда" пережила своих первых хозяев. Дом не разрушили, лишь немного изменили. После войны он стал жилым, потом перешёл музею "Павловск".

Там, где раньше играли в лото, теперь звучит музыка

Сегодня в бывшей вилле-казино работает детская школа музыкального и художественного развития. Там, где когда-то стучали шары о борта бильярда, теперь звучит рояль; а из окон, откуда открывался вид на зелёный склон, доносится детское пение.

И, пожалуй, в этом есть что-то по-настоящему символичное: дом, который однажды назвали "достойным восхищения", снова живёт звуком и светом.