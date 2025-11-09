Город закрасил своего поэта: история Хармса на стене Маяковского

На первый взгляд — обычный петербургский дом с серым фасадом и почтовым отделением на первом этаже. Но стоит поднять голову — и вспомнить: именно здесь, в квартире № 8, жил человек, превративший абсурд в искусство, — Даниил Хармс.
Здание на углу Маяковского и Ковенского пережило почти два века. Его построили в 1829 году для титулярного советника Карпова, позже перестроили по проекту архитектора фон Геккера.
Потом здесь жили князья Голицыны, а после войны дом заново подняли молодые строители. Со временем он потерял лепнину, оброс серой штукатуркой и стал похож на сотни других домов в центре.
Но именно здесь, за этими окнами, Хармс писал свои странные истории, где всё "падает", "исчезает" и "выходит из дома".
Когда Хармс вернулся на стену
В 2016 году художники Паша Кас и Павел Мокич нарисовали на фасаде гигантский портрет Хармса. Десятиметровое лицо в пальто и с непокорным взглядом появилось к 74-й годовщине его смерти. Город мгновенно признал работу — у мурала фотографировались, о нём писали, сюда водили экскурсии. Казалось, Хармс наконец вернулся домой.
Но в 2021 году суд постановил закрасить изображение — "для сохранения исторического облика". Через год коммунальщики покрыли стену серой краской.
Так абсурд снова оказался изгнан из Петербурга — на сей раз кистью маляра. Теперь обсуждают идею световой проекции: чтобы Хармс всё-таки появился вновь — хотя бы в сумерках.