Петербург спрятал в доме на Марата настоящий камин Врубеля — и он до сих пор работает

В этом интерьере время почти не тронуло то, что создавалось для частной жизни, а не для витрин.

Дом торгово-промышленного товарищества "Бажанов и Чувалдина" построенный в 1909 году архитектором Павлом Алёшиным, сразу выделялся среди застройки улицы Марата. Небольшая башня, сложные линии фасада, майоликовые вставки — всё работало на настроение нового стиля, стремившегося к выразительности и пластике.

Но внешняя декоративность — лишь часть истории: главное скрыто внутри.

Парадные интерьеры, которые уцелели

В здании сохранились парадные помещения квартиры Фёдора Георгиевича Бажанова. Сегодня здесь располагается Детская библиотека истории и культуры Петербурга, но часть интерьеров начала XX века существует практически в неизменном виде.

Самая известная деталь — майоликовый камин по эскизу Михаила Врубеля, созданный на заводе Петра Ваулина. Сюжет — былина "Вольга и Микула". Всего известно пять вариантов этого камина, но именно здесь он используется так, как задумывался: служит настоящим камином, а не музейным объектом.

В той же приёмной на втором этаже сохранились врубелевские изразцы "Павлин", которые оформляют окно и создают почти театральную рамку вокруг света.

Белый зал и работа художников начала века

Одно из самых впечатляющих помещений — Белый зал. Его декор дошёл до наших дней почти полностью: лепнина, итальянские зеркала, строгие симметрии интерьера. В оформлении участвовал скульптор Леопольд Дитрих, чьи работы хорошо сочетались с модерновой пластикой здания.

Сегодня Белый зал продолжает жить: здесь проходят концерты, лекции, встречи с писателями — пространство сохраняет ту же репрезентативность, что и сто лет назад.

Дом, который удалось услышать заново

Не каждый петербургский модерн сохранил свои интерьеры. Тем ценнее дом Бажанова и Чувалдина — редкий пример, где и фасад, и внутреннее убранство рассказывают об одном времени.

Врубелевский камин, майолика Ваулина, спокойная торжественность Белого зала — всё это делает дом на Марата местом, где модерн сохраняет голос, а не только силуэт.