Шампанское в морозилке: пробка может выстрелить, а букет — исчезнуть

Традиция ставить шампанское в морозильник накануне Нового года остаётся популярной, однако такой способ охлаждения нередко сопряжён с риском.
Выпускник кафедры технологии производства алкоголя и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева в интервью Life.ru объяснила, что замораживание может повлиять не только на вкус напитка, но и сделать употребление опасным для здоровья.
Внутри бутылки создается повышенное давление из-за углекислого газа, а при замерзании жидкость увеличивается в объеме.
Стекло может не выдержать и расколоться, причём это происходит внезапно и с большой силой; разлетающиеся осколки способны стать причиной травм.
"Даже если бутылка не лопнула, сам напиток после пребывания в морозилке серьёзно страдает.
При частичном замерзании разрушается структура вина: лёд вытесняет спирт и углекислоту, меняется соотношение компонентов, и напиток теряет свою тонкую игристость", — рассказала Фатима.
Фатима Баликоева отметила, что после морозильника пузырьки становятся редкими и крупными, теряется привычный аромат, а вкус либо становится водянистым, либо выраженно спиртовым. Всё это приводит к утрате характерных для напитка свойств.
Для быстрого и безопасного охлаждения специалисты предлагают воспользоваться водяной баней со льдом и солью, чтобы ускорить процесс.
Такой метод позволяет сохранить вкус и структуру шампанского, не рискуя разбить бутылку или испортить напиток.
