Шампанское в морозилке: пробка может выстрелить, а букет — исчезнуть

Опубликовано: 27 декабря 2025 17:00
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU

Эксперты предупреждают, что при определённых условиях продукт может представлять угрозу для здоровья.

Традиция ставить шампанское в морозильник накануне Нового года остаётся популярной, однако такой способ охлаждения нередко сопряжён с риском.

Выпускник кафедры технологии производства алкоголя и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева в интервью Life.ru объяснила, что замораживание может повлиять не только на вкус напитка, но и сделать употребление опасным для здоровья.

Внутри бутылки создается повышенное давление из-за углекислого газа, а при замерзании жидкость увеличивается в объеме.

Стекло может не выдержать и расколоться, причём это происходит внезапно и с большой силой; разлетающиеся осколки способны стать причиной травм.

"Даже если бутылка не лопнула, сам напиток после пребывания в морозилке серьёзно страдает.
При частичном замерзании разрушается структура вина: лёд вытесняет спирт и углекислоту, меняется соотношение компонентов, и напиток теряет свою тонкую игристость", — рассказала Фатима.

Фатима Баликоева отметила, что после морозильника пузырьки становятся редкими и крупными, теряется привычный аромат, а вкус либо становится водянистым, либо выраженно спиртовым. Всё это приводит к утрате характерных для напитка свойств.

Для быстрого и безопасного охлаждения специалисты предлагают воспользоваться водяной баней со льдом и солью, чтобы ускорить процесс.

Такой метод позволяет сохранить вкус и структуру шампанского, не рискуя разбить бутылку или испортить напиток.

Ранее сообщалось, что специалист по наркологии прокомментировал, какие виды рассола не рекомендуются при попытке восстановиться после праздника 1 января.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
