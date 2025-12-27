Городовой / Город / Мини-двор в центре Петербурга, который называют магическим: что происходит, если поднять взгляд вверх
Мини-двор в центре Петербурга, который называют магическим: что происходит, если поднять взгляд вверх

Опубликовано: 27 декабря 2025 15:15
Двор-колодец
Мини-двор в центре Петербурга, который называют магическим: что происходит, если поднять взгляд вверх
Городовой ру

Иногда маленький просвет над головой рассказывает о городе больше, чем целый квартал.

За домом № 5 по 4-й линии Васильевского острова спрятан крошечный двор-колодец: всего около двух метров в длину и полутора в ширину. Вход — через арку со стороны Большого проспекта, затем — к самому дальнему левому подъезду.

Такие пространства — прямое следствие петровского распоряжения строить «сплошной фасадой», экономя дорогую петербургскую землю. Узкие колодцы стали типичной частью городской структуры XIX–начала XX века — и немудрено, что вокруг некоторых из них возникли свои легенды.

Как родился городской миф

Согласно распространённой истории, в этом дворе нужно сделать три простых шага:

  1. войти,
  2. загадать желание,
  3. посмотреть вверх на маленькое "окошко" неба.

И если поверить рассказам петербуржцев, желания должны исполниться.

Это — не исторический факт, а популярная городская легенда, в которую охотно играют студенты, туристы и жители Васильевского острова. В Петербурге, где дворы-колодцы всегда вызывали особые чувства — от тревоги до восторга, — появление такой «точки силы» выглядело почти закономерным.

Художник, который жил неподалёку

В начале XX века в этом же доме жил художник Николай Рерих. Прямой связи между его биографией и легендой о "Дворе духов" нет, но соседство усилило интерес публики: для многих сам факт того, что неподалёку жил человек, занимавшийся темами символизма и духовных поисков, стал дополнительным слоем в восприятии места.

Почему двор остаётся важным сегодня

Двор-колодец на 4-й линии — не памятник архитектуры и не музей. Он — часть городской ткани, которая сохранила редкую пространственную интонацию старого Васильевского острова.

А ещё — пример того, как обычное архитектурное решение со временем превращается в носитель смыслов, историй и личных ритуалов.

Может быть, именно поэтому сюда до сих пор приходят люди. Не столько за исполнением желаний — сколько за ощущением, что Петербург умеет хранить маленькие тайны.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
