Городовой / Город / Он следит за вами с фасада: где в Петербурге живёт трубочист, которого можно не замечать годами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Он следит за вами с фасада: где в Петербурге живёт трубочист, которого можно не замечать годами

Опубликовано: 27 декабря 2025 16:15
Тайный трубочист на фасаде
Он следит за вами с фасада: где в Петербурге живёт трубочист, которого можно не замечать годами
Городовой ру

Среди привычных дворов прячутся сюрпризы, и один из них — прямо над аркой старого дома.

На фасаде дома № 1–3 по Большой Московской улице в 2006 году появился небольшой памятник, посвящённый профессии, без которой невозможно представить старый Петербург, — трубочисту.

Эта работа относится к жанру "малых городских скульптур": авторы создавали её специально как часть городской среды, не как монумент, а как тёплый знак уважения профессии.

Фигура закреплена на стене над арочным проходом во двор. Многие прохожие проходят рядом, даже не заметив, что над ними сидит человек — в цилиндре, с метёлкой, верёвками и неизменной лестницей через плечо.

Кем вдохновлялись скульпторы

Образ трубочиста здесь собирательный. Петербургских трубочистов хорошо знали по рассказам и фотографиям начала XX века: весёлые, лёгкие на подъём, привыкшие к высоте и ветру, они обслуживали тысячи печных труб, венчавших тогдашний город.

Композиция подчёркивает именно этот характер: фигура будто на мгновение задержалась на выступе стены, прежде чем вновь взобраться на крыши. Взгляд скульптуры направлен в сторону города — не вниз, как у декоративных фасадных масок, а вперёд, как у человека за работой.

Память о профессии, которой почти не осталось

После перехода Петербурга на центральное отопление и газоснабжение профессия трубочиста фактически исчезла. Памятник стал одним из редких напоминаний о людях, чья работа когда-то была важной частью городской жизни.

Местные жители рассказывают, что увидеть трубочиста "на удачу" — почти как найти пятачок под порогом: небольшой символ счастья, совершенно не бросающийся в глаза.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью