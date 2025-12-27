Он следит за вами с фасада: где в Петербурге живёт трубочист, которого можно не замечать годами

На фасаде дома № 1–3 по Большой Московской улице в 2006 году появился небольшой памятник, посвящённый профессии, без которой невозможно представить старый Петербург, — трубочисту.
Эта работа относится к жанру "малых городских скульптур": авторы создавали её специально как часть городской среды, не как монумент, а как тёплый знак уважения профессии.
Фигура закреплена на стене над арочным проходом во двор. Многие прохожие проходят рядом, даже не заметив, что над ними сидит человек — в цилиндре, с метёлкой, верёвками и неизменной лестницей через плечо.
Кем вдохновлялись скульпторы
Образ трубочиста здесь собирательный. Петербургских трубочистов хорошо знали по рассказам и фотографиям начала XX века: весёлые, лёгкие на подъём, привыкшие к высоте и ветру, они обслуживали тысячи печных труб, венчавших тогдашний город.
Композиция подчёркивает именно этот характер: фигура будто на мгновение задержалась на выступе стены, прежде чем вновь взобраться на крыши. Взгляд скульптуры направлен в сторону города — не вниз, как у декоративных фасадных масок, а вперёд, как у человека за работой.
Память о профессии, которой почти не осталось
После перехода Петербурга на центральное отопление и газоснабжение профессия трубочиста фактически исчезла. Памятник стал одним из редких напоминаний о людях, чья работа когда-то была важной частью городской жизни.
Местные жители рассказывают, что увидеть трубочиста "на удачу" — почти как найти пятачок под порогом: небольшой символ счастья, совершенно не бросающийся в глаза.