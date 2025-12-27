Чистая вода бьёт из-под земли прямо в Приморском районе — вот где искать родник Петербурга

То, что выглядит городским пустырём, скрывает под собой редкий источник.

В Приморском районе, где улицы давно заняты высотками и широкими магистралями, сохранилось место, которое будто не принадлежит городу. На Байконурской улице под плотной сеткой городской застройки журчит природный источник — редкость для Петербурга и случайная находка геологов конца XX века.

Как нашли подземную воду

В 1989 году сотрудники «Севзапгеологии» проводили разведку подземных вод и обнаружили на пустыре самоизливающуюся артезианскую скважину. Под землёй здесь проходит узкий водоносный пласт длиной около 25 километров вдоль побережья Финского залива — хорошо защищённый от поверхностных загрязнений.

Именно поэтому вода в источнике остаётся чистой без дополнительной фильтрации. "Водоканал" регулярно проверяет её химический состав: показатели стабильны, вода безопасна, хоть и не обладает особыми лечебными свойствами.

Почему сюда ходят с канистрами

Несмотря на то что скважину нашли ещё в 90-е, обустроили её только в 2003 году. Над 85-метровой глубиной поставили небольшой павильон и насосную станцию.

Местные жители приходят сюда круглый год — кто пешком, кто на велосипедах, кто на машине. Для одних это удобство, для других — привычка, а для некоторых — своеобразный ритуал: набрать воду "из своего источника", который город почти не замечает.

Тихая точка среди городской среды

Вокруг — торговые центры и транспортный поток, а у павильона слышно только, как тонкой струёй льётся вода. Источник стал частью невидимой жизни района — маленьким исключением в пространстве, где, казалось бы, всё давно организовано по городским правилам.