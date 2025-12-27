Городовой / Город / Там, где вчера были Scania и MAN: в Петербурге запустили производство тяжёлых грузовиков
Там, где вчера были Scania и MAN: в Петербурге запустили производство тяжёлых грузовиков

Опубликовано: 27 декабря 2025 17:39
Там, где вчера были Scania и MAN: в Петербурге запустили производство тяжёлых грузовиков
Там, где вчера были Scania и MAN: в Петербурге запустили производство тяжёлых грузовиков
Городовой ру

Ключевые компоненты для сборки поступают от российских и белорусских производителей.

АО «Романов», входящее в структуру концерна ВКО «Алмаз-Антей», 26 декабря открыло серийное производство грузовых автомобилей «БАЗ» на территории бывшего завода концернов Scania и MAN в районе Шушары. Это событие стало важной вехой для отечественного машиностроения: теперь здесь выпускаются три модели грузовых автомобилей, среди которых самосвалы S32A50, предназначенные для транспортировки навалочных и сыпучих материалов, а также тягачи S35A10 и бортовые машины S31A30, основанные на модульном шасси 6×6.

Основные комплектующие поступают с предприятий России и Белоруссии, что позволило локализовать сборку и снизить зависимость от зарубежных поставок. Сейчас образцы техники прошли испытания в разных климатических районах страны, включая Урал, Поволжье и Ленинградскую область. Некоторые грузовики также направлены подразделениям крупной газовой компании для проведения испытаний в условиях эксплуатации.

В запуск производства вложено более 8 млрд рублей. К 2026 году компания рассчитывает производить ежегодно около 600 автомобилей, при этом суммарный максимум производственных линий составляет до 2000 машин в год. Продажа автомобилей будет вестись через сеть из 39 официальных дилеров, работающих на территории России.

Вице-генеральный директор «Алмаз-Антея» Михаил Подвязников подчеркнул значимость стартовавшего проекта для обновления российского автомобильного парка.

