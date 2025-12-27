Городовой / Город / К Новому году мандарины «похудели»: цены упали на 12%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

К Новому году мандарины «похудели»: цены упали на 12%

Опубликовано: 27 декабря 2025 19:21
К Новому году мандарины «похудели»: цены упали на 12%
К Новому году мандарины «похудели»: цены упали на 12%
Городовой ру

В Пермском крае зафиксировано значительное повышение цен на мандарины — на 40 процентов.

К наступлению зимних праздников на территории России зафиксировано снижение средних цен на мандарины — стоимость одного килограмма уменьшилась до 185 рублей, что на 12 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цена составляла 218 рублей. При этом наблюдается уменьшение спроса на цитрусовые на 6 процентов, несмотря на позитивную динамику в уровне цен. Такие данные приводит торговая сеть «Контур.Маркет».

В различных регионах отмечаются разные тенденции на рынке мандаринов. В Пермском крае за год стоимость этих фруктов выросла на 40 процентов, а в Красноярском крае — на 17 процентов. В то же время, в Тюменской области зафиксировано увеличение покупательской активности на 34 процента, а жители Красноярского края стали приобретать мандарины чаще на 24 процента.

Уменьшение стоимости фруктов эксперты связывают с улучшением поставок продукци из Турции, Египта и Абхазии, что поспособствовало большей доступности цитрусовых на российском рынке. Динамика спроса и предложения при этом сохраняет различный характер в зависимости от региона.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью