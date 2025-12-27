К Новому году мандарины «похудели»: цены упали на 12%

К наступлению зимних праздников на территории России зафиксировано снижение средних цен на мандарины — стоимость одного килограмма уменьшилась до 185 рублей, что на 12 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цена составляла 218 рублей. При этом наблюдается уменьшение спроса на цитрусовые на 6 процентов, несмотря на позитивную динамику в уровне цен. Такие данные приводит торговая сеть «Контур.Маркет».
В различных регионах отмечаются разные тенденции на рынке мандаринов. В Пермском крае за год стоимость этих фруктов выросла на 40 процентов, а в Красноярском крае — на 17 процентов. В то же время, в Тюменской области зафиксировано увеличение покупательской активности на 34 процента, а жители Красноярского края стали приобретать мандарины чаще на 24 процента.
Уменьшение стоимости фруктов эксперты связывают с улучшением поставок продукци из Турции, Египта и Абхазии, что поспособствовало большей доступности цитрусовых на российском рынке. Динамика спроса и предложения при этом сохраняет различный характер в зависимости от региона.
