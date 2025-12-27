Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января

Жителям Санкт-Петербурга напомнили о важном изменении, касающемся продления водительских удостоверений.
С 1 января 2026 года процедура автоматического продления прекращается. Водителям, чьи права истекают после этой даты, потребуется проходить все необходимые формальности заново.
Тем автомобилистам, у кого удостоверение действительно до 31 декабря 2025, продление произойдет автоматически еще на три года.
Если же срок действия водительских прав заканчивается начиная с 1 января 2026 года, потребуется вновь пройти медицинское обследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Также необходимо подать соответствующее заявление и оплатить установленную государством пошлину.
Обращаться можно через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в подразделения ГИБДД.
Несвоевременное обновление водительских прав влечет запрет на управление транспортным средством. Нарушение этого правила карается по закону.
Изменения связаны с окончанием временной меры, которая действовала с 2022 года. Ранее, начиная с 2022 и по 2025 год, все удостоверения, срок которых истекал, автоматически продлевались один раз на срок до трех лет.
Госорганы напоминают: управление автомобилем с просроченным удостоверением запрещено. Власти советуют своевременно заботиться о продлении и внимательно следить за датой окончания действия водительских прав.
Подобные изменения касаются всех владельцев транспортных средств без исключения.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».