Городовой / Город / Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января

Опубликовано: 27 декабря 2025 19:00
Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января
Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января
Городовой ру

В Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских удостоверений.

Жителям Санкт-Петербурга напомнили о важном изменении, касающемся продления водительских удостоверений.

С 1 января 2026 года процедура автоматического продления прекращается. Водителям, чьи права истекают после этой даты, потребуется проходить все необходимые формальности заново.

Тем автомобилистам, у кого удостоверение действительно до 31 декабря 2025, продление произойдет автоматически еще на три года.

Если же срок действия водительских прав заканчивается начиная с 1 января 2026 года, потребуется вновь пройти медицинское обследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Также необходимо подать соответствующее заявление и оплатить установленную государством пошлину.

Обращаться можно через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в подразделения ГИБДД.

Несвоевременное обновление водительских прав влечет запрет на управление транспортным средством. Нарушение этого правила карается по закону.

Изменения связаны с окончанием временной меры, которая действовала с 2022 года. Ранее, начиная с 2022 и по 2025 год, все удостоверения, срок которых истекал, автоматически продлевались один раз на срок до трех лет.

Госорганы напоминают: управление автомобилем с просроченным удостоверением запрещено. Власти советуют своевременно заботиться о продлении и внимательно следить за датой окончания действия водительских прав.

Подобные изменения касаются всех владельцев транспортных средств без исключения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью