Городовой / Город / Под самый Новый год: с 29 декабря в трёх районах Петербурга движение поставят на паузу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Под самый Новый год: с 29 декабря в трёх районах Петербурга движение поставят на паузу

Опубликовано: 27 декабря 2025 18:00
Под самый Новый год: с 29 декабря в трёх районах Петербурга движение поставят на паузу
Под самый Новый год: с 29 декабря в трёх районах Петербурга движение поставят на паузу
Городовой ру

Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать изменения в движении при планировании маршрутов.

В Петербурге опубликован перечень предстоящих изменений в схемах движения транспорта, связанных с проведением строительных и ремонтных работ, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Уже с 29 декабря 2025 года автомобилисты, следующие по улице Маршала Казакова в Кировском районе, столкнутся с временным запретом на проезд от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова. Причиной тому станет прокладка новых водопроводных коммуникаций.

В Приморском районе с конца декабря 2025 года начнутся работы по установке временных конструкций в поселке Шушары.

Перемещение по Торопецкой улице от Северской до тупика будет невозможно с 29 декабря 2025 по 28 декабря 2026 года. Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты по Изборской и Ростовской улицам.

На Петроградской стороне в конце декабря 2025 года возле дома 8 литера А на Средней Колтовской улице планируется возвести временные ограждения и пешеходную галерею.

В день установки — 30 декабря — движение транспорта здесь будет полностью закрыто. Продолжительные ограничения вступят в силу уже на следующий день.

С 31 декабря 2025 года автомобилисты не смогут свободно ездить по Петергофской улице (между Малой Зелениной и Пионерской), а также по отрезку Пионерской улицы от Петергофской до Гдовской. Ограничения будут действовать почти три года, до 20 сентября 2028 года.

Ранее было объявлено, что ограничения на движение начнутся также на Дегтярном переулке с 27 декабря.

Городские службы просят учитывать новые схемы движения при планировании маршрутов и следить за обновлениями информации о работах.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью