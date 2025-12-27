Под самый Новый год: с 29 декабря в трёх районах Петербурга движение поставят на паузу

В Петербурге опубликован перечень предстоящих изменений в схемах движения транспорта, связанных с проведением строительных и ремонтных работ, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Уже с 29 декабря 2025 года автомобилисты, следующие по улице Маршала Казакова в Кировском районе, столкнутся с временным запретом на проезд от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова. Причиной тому станет прокладка новых водопроводных коммуникаций.

В Приморском районе с конца декабря 2025 года начнутся работы по установке временных конструкций в поселке Шушары.

Перемещение по Торопецкой улице от Северской до тупика будет невозможно с 29 декабря 2025 по 28 декабря 2026 года. Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты по Изборской и Ростовской улицам.

На Петроградской стороне в конце декабря 2025 года возле дома 8 литера А на Средней Колтовской улице планируется возвести временные ограждения и пешеходную галерею.

В день установки — 30 декабря — движение транспорта здесь будет полностью закрыто. Продолжительные ограничения вступят в силу уже на следующий день.

С 31 декабря 2025 года автомобилисты не смогут свободно ездить по Петергофской улице (между Малой Зелениной и Пионерской), а также по отрезку Пионерской улицы от Петергофской до Гдовской. Ограничения будут действовать почти три года, до 20 сентября 2028 года.

Ранее было объявлено, что ограничения на движение начнутся также на Дегтярном переулке с 27 декабря.

Городские службы просят учитывать новые схемы движения при планировании маршрутов и следить за обновлениями информации о работах.

