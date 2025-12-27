АЗС с сюрпризом: в Ленобласти ГАИ задержала нелегала, торговавшего суррогатом

Вечером накануне на одной из автозаправок во Всеволожском районе Ленинградской области была пресечена попытка незаконной продажи продукции, содержащей спирт. Рядом с трассой Р-21 инспекторы обратили внимание на два автомобиля, припаркованных у станции технического обслуживания. У одного из находившихся там мужчин, 40-летнего иностранца, появление сотрудников полиции вызвало заметное беспокойство.

Автомобили подверглись досмотру, в ходе которого в багажниках было обнаружено 19 коробок. В каждой из них находились четыре пластиковые канистры, заполненные жидкостью неизвестного происхождения. По предварительным данным, общее количество изъятой жидкости составило 380 литров, ни сопроводительных документов, ни разрешения на пребывание в стране у мужчины при себе не было.

Гражданин был задержан по факту несоблюдения миграционного режима и доставлен в отдел полиции. Ему вменили административное правонарушение по статье 18.8 КоАП Российской Федерации, предусматривающей депортацию из России. Продукция отправлена на экспертизу для установления её состава и возможной опасности для потребителей.

Дополнительно полицейские предпринимают шаги по установлению происхождения нелегальной спиртосодержащей жидкости. Продолжается сбор доказательств и розыск лиц, причастных к поставке суррогата.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».