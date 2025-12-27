Городовой / Город / АЗС с сюрпризом: в Ленобласти ГАИ задержала нелегала, торговавшего суррогатом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

АЗС с сюрпризом: в Ленобласти ГАИ задержала нелегала, торговавшего суррогатом

Опубликовано: 27 декабря 2025 17:18
АЗС с сюрпризом: в Ленобласти ГАИ задержала нелегала, торговавшего суррогатом
АЗС с сюрпризом: в Ленобласти ГАИ задержала нелегала, торговавшего суррогатом
Городовой ру

Гражданина, занимавшегося незаконной торговлей опасными веществами, депортируют из России.

Вечером накануне на одной из автозаправок во Всеволожском районе Ленинградской области была пресечена попытка незаконной продажи продукции, содержащей спирт. Рядом с трассой Р-21 инспекторы обратили внимание на два автомобиля, припаркованных у станции технического обслуживания. У одного из находившихся там мужчин, 40-летнего иностранца, появление сотрудников полиции вызвало заметное беспокойство.

Автомобили подверглись досмотру, в ходе которого в багажниках было обнаружено 19 коробок. В каждой из них находились четыре пластиковые канистры, заполненные жидкостью неизвестного происхождения. По предварительным данным, общее количество изъятой жидкости составило 380 литров, ни сопроводительных документов, ни разрешения на пребывание в стране у мужчины при себе не было.

Гражданин был задержан по факту несоблюдения миграционного режима и доставлен в отдел полиции. Ему вменили административное правонарушение по статье 18.8 КоАП Российской Федерации, предусматривающей депортацию из России. Продукция отправлена на экспертизу для установления её состава и возможной опасности для потребителей.

Дополнительно полицейские предпринимают шаги по установлению происхождения нелегальной спиртосодержащей жидкости. Продолжается сбор доказательств и розыск лиц, причастных к поставке суррогата.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью