Петербург прячет светящуюся «пирамиду»: что происходит внутри Главпочтамта по ночам

Внутреннее пространство этого здания менялось так, что город не сразу заметил перемены.

Здание Главпочтамта на Почтамтской улице строили в 1782–1789 годах по проекту Николая Львова — одного из главных мастеров русского классицизма. Инициатор строительства, фаворит Екатерины II Александр Безбородко, задумывал разместить здесь почтовый стан с конторами и служебными помещениями.

В начале XIX века архитектор Егор Соколов перестроил первый этаж, добавив окна и сделав интерьеры светлее. В 1859 году Альберт Кавос спроектировал над улицей переходную галерею, соединив два корпуса. По преданию, её построили и для удобства директора, чтобы он мог проходить из квартиры прямо в кабинет.

Когда двор накрыли стеклом

Главное преобразование произошло в 1903 году. Внутренний служебный двор, куда въезжали экипажи и где стояли хозяйственные постройки, решили превратить в большой операционный зал. Инженер Леонид Новиков расчистил пространство и накрыл его двойным стеклянным фонарём — конструкцией, напоминающей усечённую пирамиду.

Это решение стало новаторским: зал считают первым петербургским атриумом. Вечером купол светится изнутри, и над Почтамтской улицей поднимается прозрачный архитектурный акцент, заметный даже с крыш.

Утраченные детали и спасённое здание

Когда-то фасады Главпочтамта украшали около шестидесяти барельефов. После перестроек сохранились лишь две львиные маски — едва заметный след первоначального замысла.

Во время Великой Отечественной войны здание могло быть уничтожено. В ночь на 7 ноября 1941 года при разминировании авиабомбы погиб рядовой Александр Белавин, предотвратив взрыв. Об этом напоминает мемориальная доска.

Город, который учится видеть свет

Стеклянный фонарь, появившийся над двором более века назад, изменил восприятие здания, превратив служебное пространство в архитектурное ядро, наполненное воздухом и светом.

И хотя Главпочтамт давно стал привычной частью городской ткани, его купол всё ещё удивляет сочетанием инженерной смелости и петербургской сдержанности — качеств, которые делают старые здания живыми.