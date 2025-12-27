Городовой / Город / Канада прощается: ушла последняя из сестёр Дион — первых в истории выживших пятерняшек
Канада прощается: ушла последняя из сестёр Дион — первых в истории выживших пятерняшек

Опубликовано: 27 декабря 2025 16:57
Городовой ру

В период Великой депрессии на свет появились пятеро сестёр, чья судьба оказалась неразрывно связана с трудностями того времени.

Аннет Дион, последняя из канадских пятерняшек, ушла из жизни на 92-м году. Об этом стало известно 26 декабря. Причиной трагедии врачи называют осложнения, связанные с болезнью Альцгеймера.

Пятерняшки Дион появились на свет весной 1934 года в провинции Онтарио, когда завершалась Великая депрессия. Все пять новорожденных вместе весили 13 фунтов 6 унций и стали первыми в истории пятерняшками, сумевшими выжить после рождения. Приход девочек в этот мир произошёл в семье фермеров: электричества не было, дом освещался лампой на керосине, а водопровода тогда не было вовсе.

В первые дни жизни сестёр кормили водой с добавлением кукурузного сиропа. Позднее им стали приносить грудное молоко от доноров. История сестер заинтересовала Канаду и весь мир.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
