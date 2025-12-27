Что петербуржцы дарят коллегам — и на какой сумме они ставят жирную точку

В Санкт-Петербурге обычай обмениваться подарками на рабочем месте сохраняет свою актуальность, отмечают специалисты по подбору персонала. По результатам исследования, более половины сотрудников города участвуют в подобных традициях, особенно вне формальных стен офиса.
В исследовании выяснилось, что 63% работников города регулярно обмениваются подарками с коллегами. Чаще всего поздравляют тех, с кем сложились приятельские отношения — об этом заявили 32% участников опроса, а ещё 23% предпочитают коллективные развлекательные форматы, такие как праздничные игры с подарками.
Всех без исключения сотрудников лично поздравляют только 8% респондентов, в то время как 37% и вовсе не принимают участия в корпоративном обмене подарками. Таковы результаты, выявившие отношение петербуржцев к этой традиции.
Выбор подарков определяется профессиональной принадлежностью. Так, работники творческих и медийных профессий чаще всего преподносят съедобные наборы (61%) или предметы для дома (45%). В логистике и транспорте пользуются спросом сувениры, связанные с символикой наступающего года (44%), а сотрудники в сфере рекламы и маркетинга предпочитают средства для ухода (38%).
В области информационных технологий ценятся индивидуальные презенты — аксессуары для занятий вне работы (34%) либо подарочные сертификаты (26%). Практичный подход заметен во многих отраслях.
К тратам на подарки жители Санкт-Петербурга относятся достаточно взвешенно. Почти половина (48%) выделяют не больше 1000 рублей на поздравление коллеги, у 27% предусмотрено в бюджете от 1000 до 2000 рублей, а 12% готовы вложить от 2000 до 3000 рублей.
В число тех, кто расходует на подарки свыше 4000 рублей, входит лишь небольшое количество опрошенных. Таким образом, разумные траты стали распространённой нормой.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».