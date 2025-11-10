Городовой / Общество / Домашние роллы, подвиньтесь: какие японские блюда можно приготовить самому
Домашние роллы, подвиньтесь: какие японские блюда можно приготовить самому

Опубликовано: 10 ноября 2025 09:30
роллы
Фото: Городовой.ру

Особых талантов от вас не потребуется.

«Городовой» спросил шеф-повара Ивана Кудряшова, какие блюда японской кухни можно легко приготовить дома. Эксперт сразу уточнил: привычные роллы не относятся к японской кухне — это корейско-американский продукт, и к традиционной Японии он отношения не имеет.

По словам Кудряшова, домашняя японская кухня вполне доступна, поскольку в ней много знакомых нам продуктов и способов обработки — например, квашение и простые методы жарки.

Одно из самых понятных и универсальных блюд, которое можно повторить дома, — свинина тонкацу.

Как её приготовить:

  • нужен рис (обычный круглозёрный) и жирная свиная корейка или шея;
  • мясо можно слегка приварить в насыщенном бульоне либо несколько раз пробить тендерайзером;
  • дальше — соль и перец;
  • панировка в три этапа: мука, льезон, панировочные сухари; сухари наносят дважды, чтобы получить плотную корочку;
  • жарить во фритюре, затем довести до готовности в духовке;
  • подавать на рисе и поливать соусом тонкацу.

Кудряшов отмечает, что соус тонкацу давно продаётся в российских супермаркетах, включая бренды локального производства, поэтому блюдо можно приготовить без труднодоступных ингредиентов.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
