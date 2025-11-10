«Жемчужина на Невском» исчезла: где искать следы часовни, ставшей входом в метро

Тысячи горожан ежедневно проходят через это место, даже не подозревая, что когда-то здесь возвышалась изящная святыня, созданная в честь важного события в жизни страны.

История Санкт-Петербурга полна удивительных парадоксов, но одна из самых необычных трансформаций — это превращение часовни Христа Спасителя в вестибюль станции метро «Невский проспект».

Где искать следы часовни, ставшей входом в метро?

Все началось в 1861 году, вскоре после отмены крепостного права. В Петербурге решили возвести часовню в память о Манифесте об освобождении крестьян.

Инициатором выступил министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, а средства выделили купцы Петровы. Место было выбрано символичное, но крайне неудобное — между зданием Гостиного двора и Городской думой на Невском проспекте.

Известный архитектор А. М. Горностаев, автор множества храмов в «русском стиле», дважды перерабатывал проект, чтобы сохранить выразительный силуэт часовни, несмотря на стесненные условия.

Небольшая шатровая постройка, освященная в ноябре 1861 года, сразу стала украшением центра города. Фасады украшали фрески и рельефы, а входные двери — ажурная чугунная решетка.

Главными святынями стали две особо почитаемые иконы — Успения Божией Матери и Спасителя, привезенные из московского храма.

Современники называли ее «жемчужиной на Невском» — изысканной постройкой, примирявшей деловой шум с духовным покоем.

«Архитектурное уродство» или священное место? Судьба часовни на Невском проспекте

После революции часовня просуществовала еще несколько лет, но в 1929 году ее признали «архитектурным уродством, мешающим движению транспорта».

Здание разобрали, а святыни передали в храм Иоанна Милостивого. На месте разрушенной часовни долгое время оставалась пустая площадка.

«Русский стиль» под землей: Как советские архитекторы увековечили память часовни?

В 1960-е годы здесь началось строительство станции метро «Невский проспект». Вход в подземку разместили точно на месте, где когда-то стояла часовня.

Сегодня миллионы петербуржцев спускаются под землю там, где когда-то зажигались свечи и звучали молитвы. О часовне напоминают лишь старые фотографии и планы XIX века.

Однако, внимательный взгляд заметит: в оформлении вестибюля станции архитекторы советского времени оставили «лёгкий отзвук храма — в арках и ритме колонн угадывается нечто от старого „русского стиля“».

Так Петербург, город контрастов, сохраняет свою память, даже когда священная история скрыта под новой плиткой метро.